Kto nowym prezesem PKO BP? Media wskazują nazwisko

Tak wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". "Jak dowiadujemy się u źródeł decyzyjnych, nowym prezesem ma być Dariusz Szwed, obecnie członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jeszcze w miniony piątek, gdy pojawiły się pierwsze przecieki o jego nominacji, sprawa nie była przesądzona, ostatecznej decyzji miał jeszcze wtedy nie podjąć sam Szwed. – Dziś jednak to kandydat pewny na 99 proc. – twierdzi nasze źródło" – czytamy na stronie "Rz".

Jak podano w biogramie na stronie BGK, Dariusz Szwed "ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym", jest członkiem zarządu BGK od 2021 r. Od 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku – sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI. W BGK nadzoruje realizację wewnętrznego filaru Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025.

Gruza odchodzi ze stanowiska

W ub. tygodniu Paweł Gruza poinformował o rezygnacji ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia br. z kierowania pracami zarządu PKO BP oraz z ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa.

Paweł Gruza zasiada w zarządzie banku od sierpnia 2022 roku, kiedy po rezygnacji Iwony Dudy rada nadzorcza powołała go na wiceprezesa banku, powierzając mu jednocześnie kierowanie pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie przezeń funkcji prezesa.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 430,7 mld zł na koniec 2022 r.

Z kolei Cezary Gmyz i Piotr Gociek, w swojej rubryce "Dwaj Panowie G.", w nowym numerze tygodnika "Do Rzeczy" piszą tak: "Nie wiemy, czy wiecie, że w Zjednoczonej Prawicy pojawił się nowy termin – trzeci koalicjant. I nie chodzi bynajmniej o formację Adama Bielana. Trzeci koalicjant to formacja zwana w skrócie BP. I nie chodzi o British Petroleum, ale o tego, kto obejmie władzę nad bankiem, którego nazwa kończy się właśnie tymi dwoma literakami. Na razie jest jeden do zera dla niejakiego Roberta Pietryszyna, który został szefem Rady Nadzorczej owego banku i ostrzy sobie zęby na stanowisko prezesa. Nasze wiewiórki jednak utrzymują, że długo to nie potrwa i ów bank niebawem zmieni szefa rady nadzorczej, a co za tym idzie – będzie również miał nowego prezesa".

