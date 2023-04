Rosjanie ustanowili rekord. W tym kraju kupili najwięcej nieruchomości

W sumie w ciągu całego roku 2022 cudzoziemcom sprzedano 15 tys. mieszkań, z czego 6062 kupili Rosjanie, przez co ich udział w runku wyniósł ponad 40 proc. Ponadto w pierwszym kwartale 2023 r. obywatele Federacji Rosyjskiej zakupili kolejnych 2 187 mieszkań.

Drugie miejsce zajął Izrael. Obywatele tego kraju kupili w ub.r. w Gruzji 1892 mieszkania. Podium zamykają Ukraińcy (1321 mieszkań). Iran, Turcja, Białoruś, Niemcy, USA, Kazachstan i Armenia również weszły do pierwszej dziesiątki krajów, których obywatele najczęściej kupowali nieruchomości mieszkalne w Gruzji.

Rosjanie uciekli do Gruzji przed mobilizacją

Gruzja stała się jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji i relokacji Rosjan od początku wojny na Ukrainie. Gdy prezydent Władimir Putin ogłosił mobilizację, na rosyjsko-gruzińskiej granicy ustawiły się dziesiątki tysięcy osób chcących opuścić kraj. Dziennie granicę przekraczało około 10 tys. samochodów.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji w 2022 r. do republiki przybyło 1,46 mln Rosjan. Prezydent Salome Zurabiszwili powiedziała, że w kraju pozostało co najmniej 100 tys., a 3,3 tys. otrzymało obywatelstwo gruzińskie.

Według gruzińskiego banku centralnego od lutego do grudnia ub.r. obywatele Federacji Rosyjskiej otworzyli w Gruzji około 110 tys. rachunków bankowych, a przekazy pieniężne od Rosjan wzrosły pięciokrotnie, do 2 mld dolarów. To prawie połowa całego napływu kapitału do Gruzji – łączny wolumen transferów z różnych krajów wyniósł ponad 4,3 mld dolarów.

Samoloty między krajami nie latają

Obywatele Federacji Rosyjskiej nie potrzebują wizy, aby wjechać do Gruzji – mogą przebywać w tym kraju przez rok. Obecnie nie ma bezpośredniej komunikacji lotniczej między krajami. Moskwa i Tbilisi nie utrzymują stosunków dyplomatycznych.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w styczniu wyraził nadzieję na szybkie wznowienie lotów. Rząd i partia rządząca Gruzją poparli tę inicjatywę, ale sprzeciwiła się jej prezydent, powołując się na trwającą prawie 14 miesięcy rosyjską inwazję na Ukrainę.

