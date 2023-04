Spekulanci górą? Media: Zboże z Ukrainy trafia do nas teraz jako "czyściwo młynarskie"

Przestępcy znaleźli nowy sposób

Mimo działań służb i rządu, problem wciąż jest realny. Na poniedziałek zaplanowano podpisanie polsko-ukraińskiego porozumienia zbożowego. Ma dotyczyć czasowego wstrzymania, a następnie znacznego ograniczenia importu zboża z terytorium Ukrainy do Polski.

"Mimo ostatnich zapowiedzi nowego ministra rolnictwa Roberta Telusa, że proceder został zahamowany, rolnicy twierdzą, że trwa w najlepsze. Tyle że oszuści zaczęli sprowadzać teraz pszenicę jako 'czyściwo młynarskie'" – wskazuje "Rzeczpospolita".

– Nie mamy takich możliwości, by cały import wziąć pod lupę. Firm jest za dużo, naszych ludzi za mało – mówi dziennikowi pracownik jednej ze służb odpowiedzialnych za kontrole towarów.

Import tzw. zboża technicznego jest zgodny z prawem unijnym i krajowym – wskazuje Ministerstwo Finansów, ale zastrzega, że "zboże takie może być wykorzystane do produkcji np. spirytusu technicznego lub jako biokomponenty do biopaliw". Użycie go do produkcji mąki – może być niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i życia.

Jednocześnie według ekspertów to dopiero początek problemów. – Ukraina jest krajem o ogromnych możliwościach produkcyjnych, szczególnie w produkcji roślinnej – zauważa Grzegorz Rykaczewski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Banku Pekao.­

Sztab kryzysowy

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki powołał w ostatni wtorek sztab kryzysowy w sprawie ukraińskiego zboża w Polsce. Wydarzenie miało związek z protestami przeciwko sprowadzaniu zboża z terytorium Ukrainy.

– Bardzo nam zależy na tym, żeby towar, który płynie z Ukrainy, odpowiadał naszym normom, żebyśmy zadbali o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Odpowiednie służby będą działać, żeby nie tylko zboże, ale również wszystkie produkty spożywcze były bardzo mocno kontrolowane — mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Polityk zwrócił się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji rolniczych z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii o skierowanie wspólnego stanowiska do Komisji Europejskiej.

Według ustaleń, Ukraina powstrzyma się od eksportu do Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do nowego sezonu.

