Kaczyński: Zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy do Polski

Politycy liczących się ugrupowań politycznych coraz intensywniej jeżdżą po kraju, gdzie spotykają się z wyborcami i swoimi kadrami. Po przerwie do kampanii powrócił Jarosław Kaczyński. W sobotę prezes PiS wziął udział w konwencji zatytułowanej #DlaPolskiejWsi.

Konwencja PiS

Jako pierwszy zabrał głos lider obozu rządzącego Jarosław Kaczyński. – Nasza formacja, nasz obóz polityczny już dawno temu podjął się niezwykle zaszczytnego zadania. To znaczy reprezentowania interesów polskiej wsi. I wydaje nam się, chociaż oczywiście nie my powinniśmy to oceniać, tylko wieś, że w niemałej mierze nam się to udało. Wielkie inwestycje, które mają dziś miejsce i miały już od dłuższego czasu miejsce na wsi, w infrastrukturę, różnego rodzaju urządzenia, od wodociągów, a na instytucjach kulturalnych kończąc, różnego rodzaju wsparcia dla wsi i te doraźne i trwałe, to są tylko przykłady tego rodzaju działań. Było ich wiele – ocenił Jarosław Kaczyński.

Skup zboża

– Po pierwsze, podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego które dzisiaj jest w silosach, magazynach, przy dopłacie. Tak żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł. To zapewni, że rolnicy nie będą na tym tracić – stwierdził Jarosław Kaczyński.

– Czyli skup i dopłata. Jaka będzie jej wysokość, w tej chwili trudno powiedzieć, bo rynek określa tę cenę do której trzeba będzie dodać, ale chodzi o tę minimalną cenę, ostateczną – mówił dalej.

Dopłaty do nawozów utrzymane

– Sprawa druga – dopłaty do nawozów. To było przedsięwzięcie związane z ostrą fazą kryz–ysu energetycznego, bo wiadomo, nawozy to gaz, ceny gazu w pewnym momencie wzrosły 10-krotnie. Dzisiaj to już jest mniej, ale w dalszym ciągu dużo więcej niż było przedtem. Krótko mówiąc, te dopłaty będą utrzymane. To też realna pomoc dla rolników – powiedział prezes PiS.

Kaczyński: Zakaz wwozu produktów z Ukrainy

W dalszej części wystąpienia Kaczyński przekazał najważniejszy komunikat. Chodzi o zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy do Polski.

– Jesteśmy i pozostajemy bez najmniejszych zmian przyjaciółmi i sojusznikami Ukrainy. Będziemy ją wspierać i są to coraz nowe decyzje. Ale obowiązkiem każdej dobrej władzy jest także strzec interesów obywateli. (…) Wiedząc, że jest to w interesie polskiej wsi, ale także w interesie Ukrainy, bo nie jest interesem naszych przyjaciół, by Polska pogrążała się w kryzysie. (…) Dziś rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje wwozu do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności. One są wymienione w załączniku do rozporządzenia. Bardzo wiele różnych produktów – powiedział Kaczyński.

Kaczyński wyliczył szereg powodów decyzji rządu. Wskazał m.in, że na Ukrainie na wielkich areałach działają koncerny międzynarodowe mające rozbudowaną infrastrukturę i najróżniejsze możliwości, których nie mają polscy rolnicy.

Czytaj też:

Media: Kaczyński czuje się oszukany przez KowalczykaCzytaj też:

Jest wniosek o komisję śledczą ws. zboża. PiS i PO "próbowały zablokować"