Modułowe reaktory atomowe. KGHM składa wniosek o wydanie decyzji zasadniczej

Decyzja zasadnicza to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor. Uzyskanie decyzji zasadniczej stanowi wyraz poparcia państwa dla realizacji danego przedsięwzięcia oraz uprawnia do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych decyzji administracyjnych, takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna czy zezwolenie na budowę.

Do czasu zakończenia procedury administracyjnej KGHM nie udziela informacji o przebiegu postępowania i szczegółach wniosku.

Transformacja energetyczna w Polsce

Zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w transformację energetyczną wspiera Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. – Energia jądrowa jest energią czystą, tanią, bezpieczną i zapewni Polsce dalszy rozwój. Zaangażowanie polskich firm w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju pozwoli nam skutecznie budować silne państwo. Dziękuję, że KGHM bardzo mocno się zaangażował w ten proces – mówi Sasin.

– KGHM to jedna z największych polskich firm i jednocześnie jeden największych w kraju odbiorców energii. Dlatego też oczywiste jest nasze zaangażowanie w projekty energetyczne, wśród których pierwszoplanowe znaczenie ma projekt jądrowy. To przedsięwzięcie, które będzie w przyszłości gwarancją stabilności naszego działania. Biorąc zaś pod uwagę skalę zapotrzebowania KGHM, transformacja energetyczna firmy w kierunku źródeł odnawialnych i reaktorów jądrowych, będzie też istotnym elementem całego polskiego miksu energetycznego – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Działalność KGHM

KGHM jest zaangażowany w rozwój energetyki jądrowej w Polsce, tj. budowy małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). W 2022 r. KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM.

KGHM swoje działania prowadzi w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i nieustannie podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był bezpieczny, innowacyjny i zgodny z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Swoje działania i zobowiązania w tych obszarach zawarto w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej spółki, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez neutralności klimatycznej do 2050 r. Dla miedziowego giganta kluczowe są też inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii, w tym aktywnie wykorzystując źródła odnawialne. Do 2030 r. 50 proc. energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz kopalnia Sierra Gorda w Chile jest w 100 proc. zasilana energią z odnawialnych źródeł.

Czytaj też:

Nowa spółka zajmie się budową drugiej elektrowni atomowej w PolsceCzytaj też:

"Rozporządzenie PE zabija polskie górnictwo". Sejm podjął uchwałę