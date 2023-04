"Powtórzmy to jeszcze raz". KAS: Podróżni mogą przewozić towary z Ukrainy na własne potrzeby

Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśnia, że wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych, nie dotyczy produktów przywożonych przez podróżnych na własne potrzeby. Ilość takich produktów nie może jednak wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

"Jednocześnie przypominamy, że ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE), przywóz spoza UE żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) w dalszym ciągu jest objęty ścisłą reglamentacją" – czytamy w komunikacie KAS.

Surowe procedury prawne w tym zakresie zostały wprowadzone rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2122/2019 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011.

Media: KE gotowa wprowadzić zakaz importu niektórych produktów z Ukrainy

Według doniesień medialnych, Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku z Ukrainy. "Ta decyzja zastąpiłaby zakazy wwozu, na które zdecydowała się Polska, a także Słowacja i Węgry w reakcji na nadmierny import z Ukrainy. Ta sprawa ma być dziś omówiona na spotkaniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa z przedstawicielami Polski, Węgier i Słowacji, a także Bułgarii i Rumunii oraz Ukrainy" – informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia 24 Beata Płomecka. Rozmowy mają rozpocząć się o godz. 16. Ma w nich brać udział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

