Alarmujące głosy z Ukrainy. Będzie embargo na polskie produkty?

Ukraiński związek proponuje wdrożenie tych środków na okres obowiązywania zakazu importu ukraińskich produktów mlecznych do Polski. O sprawie informuje agencja Unian powołując się na oświadczenie związku wydane w tej sprawie.

Embargo na polskie produkty

SMPU wyraziło rozczarowanie wynikami międzyrządowych ukraińsko-polskich negocjacji z 18 kwietnia, które nie zmieniają sytuacji z zakazem eksportu mleka.

– Uważamy, że ta sytuacja powinna pokazać, jak Ukraina może bronić swoich interesów – zaznaczył dyrektor wykonawczy Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego Arsen Dydur zwracając uwagę na to, jak Unia Europejska chroni rolników z państw członkowskich.

– Musimy brać z nich przykład zarówno dla własnej ochrony, jak i dla szacunku do samych siebie. Dlatego cieszymy się, że nadal zostawili nam tranzyt, którego nie mogli zakazać. Może im też zostawić tranzyt do Mołdawii. I tak będzie w naszych stosunkach dwustronnych. Wspiera nas w tej sprawie European Dairy Association (EDA) z siedzibą w Brukseli, a polscy koledzy są wyrozumiali. Bo to jest fair – dodał.

W swoim oświadczeniu SMPU przypomniało, że decyzje w sprawie ograniczeń w handlu może podejmować wyłącznie Komisja Europejska.

Zakaz importu

W celu ochrony rynku krajowego polski rząd wprowadził zakaz dostaw ukraińskich produktów rolnych na okres od 15 kwietnia do 30 czerwca.

We wtorek zakończyły się polsko-ukraińskie rozmowy w sprawie uregulowania spornych kwestii.

– Żadna tona ukraińskiego produktu rolnego nie zostanie w Polsce. Przez pewien czas będzie konwój tych towarów przez nasz kraj – poinformował minister rolnictwa podczas konferencji prasowej.

Robert Telus zapowiedział, że transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą objęte systemem SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Dodatkowo transporty te będą plombowane elektronicznymi plombami z GPS.

