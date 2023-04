Credit Suisse obsługiwał nazistowskie konta. Szwajcarski bank pod lupą USA

Według komunikatu prasowego dochodzenie wykazało, że Credit Suisse utrzymywał konta co najmniej 99 osób, które były albo wysokimi rangą nazistowskimi urzędnikami w Niemczech, albo członkami grup powiązanych z nazistami w Argentynie.

Po zakończeniu II wojny światowej otwarto 70 kont związanych z argentyńskimi stowarzyszeniami nazistowskimi. Co najmniej 14 z tych kont pozostało otwartych w XXI wieku.

Śledztwo ujawniło również 21 kont znanych wysokich rangą nazistów, w tym jedno należące do dowódcy skazanego w Norymberdze – konto to pozostawało otwarte do 2002 r.

Tropiciele nazistów w szwajcarskim banku

Według komisji ostatnie takie rachunki zamknięto w 2020 r. W tym samym roku bank rozpoczął audyt wewnętrzny, o który zabiegało Centrum Szymona Wiesenthala, zajmujące się tropieniem zbrodniarzy hitlerowskich i upamiętnieniem Holokaustu.

Bank zatrudnił do tego audytu firmę konsultingową AlixPartners. W 2021 r., za namową centrum, bank zatrudnił prawnika Neila Barofsky'ego do nadzorowania pracy AlixPartners i pełnienia funkcji niezależnego rzecznika praw obywatelskich.

W 2022 r. Barofsky został usunięty ze stanowiska, a Komisja Budżetowa USA rozpoczęła śledztwo, które wykazało, że Credit Suisse, który początkowo ułatwiał kontrolę, później poważnie ograniczył dochodzenie wewnętrzne, a także odmówił weryfikacji nowych tropów odkrytych przez ekspertów.

Pieniądze ofiar Holokaustu w Credit Suisse?

We wtorek Credit Suisse wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że w banku rzeczywiście odkryto konta argentyńskich nazistów, ale według biura prasowego zostały one otwarte lata, a w niektórych przypadkach nawet dekady, po zakończeniu II wojny światowej.

Na tej podstawie bank doszedł do wniosku, że konta te nie mają znaczenia dla twierdzeń Centrum Szymona Wiesenthala, że mogły znajdować się na nich fundusze ofiar Holokaustu. Mimo to Credit Suisse zdecydował się wynająć inną firmę, Clifford Chance, aby zweryfikować ustalenia śledztwa AlixPartners.

19 marca 2023 r. szwajcarski bank inwestycyjny UBS Group AG zgodził się kupić Credit Suisse za 3 mld franków (3,2 mld dolarów).

