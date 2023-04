GUS zrewidował szacunek wzrostu PKB. Najnowsze dane

PKB wzrósł o 5,1 proc. rok do roku w 2022 r., po rewizji o +0,2 pkt. proc., wobec 6,9 proc. rok do roku, po rewizji o +0,1 pkt. proc. wzrostu w 2021 r. – podał w czwartek, 20 kwietnia 2023 r. GUS.

"Główny Urząd Statystyczny przedstawia zweryfikowany szacunek (roczny i kwartalny) PKB za lata 2021-2022. Prezentowane dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu 28.02.2023 r. z tytułu: dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2021 r.; uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2022 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, opracowania wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej tego sektora i związanej z tym rewizji niefinansowych rachunków kwartalnych oraz wykorzystania dostępnych w tym czasie danych ze źródeł administracyjnych" – możemy przeczytać.

GUS opublikował nowe dane

W pierwszym kwartale 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., wzrost PKB był wyższy od wcześniej szacowanego i wyniósł 8,8 proc. (wobec 8,6 proc.). W drugim kwartale o 6,1 proc. (wobec 5,8 proc.). W trzecim kwartale o 3,9 proc. (wobec 3,6 proc.). W czwartym kwartale o 2,3 proc. (wobec 2 proc.). W całym 2022 r. PKB wzrósł o 5,1 proc. (wobec 4,9 proc. według wcześniejszego szacunku).

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, w całym 2022 r. odnotowano spadek dynamiki realnej spożycia publicznego (-2 proc.) w stosunku do wartości przyjętych we wstępnym szacunku (-0,3 proc.). Ponadto, w ubiegłym roku dynamika realna nakładów brutto na środki trwałe wyniosła 5 proc. i była wyższa w stosunku do danych przyjętych we wstępnym szacunku.

Wskaźnik ufności konsumenckiej

Z nowych danych wynika również, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 3,4 pkt. proc. w ujęciu miesięcznym i wyniósł -32,2 w kwietniu tego roku.

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 5,4 pkt. proc. i 3,7 pkt. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 3 pkt. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 2,7 pkt. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 1,9 pkt. proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju" – czytamy.

