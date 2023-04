Mentzen: To jest już taka bezczelność, o którą nawet Tuska bym wcześniej nie podejrzewał

W najnowszym odcinku programu Bosak & Mentzen na kanale YouTube Konfederacji, dwaj politycy poruszyli szereg istotnych tematów, dotyczących przede wszystkim gospodarki.

To m.in. afera zbożowa, wymuszane przez Unię Europejską przymusowe świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, propozycja podniesienia płacy minimalnej niewspółmiernie do rozwoju gospodarczego, wygrana w sądzie rzeszowskiej restauracji z Sanepidem z powodu nielegalnego tzw. lockdownu, rozszerzenie wprowadzonego przez rząd PiS podatku od deszczu, a także rozszerzenie przez UE radyklanego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS).

Tusk wzywa na marsz przeciwko drożyźnie

Jednym z tematów było zdumiewające zachowanie lidera Platformy Obywatelskiej, który próbuje pozycjonować siebie i swoją partię, jako przeciwników działań proinflacyjnych. – Znów wyjaśniło się jak wielkim populistą i hipokrytą jest Donald Tusk – powiedział Sławomir Mentzen, i wyjaśnił, dlaczego tak uważa.

Tusk zapowiedział w ostatnią sobotę zorganizowanie marszu w Warszawie. Wydarzenie jest planowane na 4 czerwca. "Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – napisał były premier w mediach społecznościowych.

Mentzen przypomina przyczynę inflacji

– Donald Tusk, który wzywa na marsz przeciwko złodziejstwu i kłamstwu, to już jest wydarzenie samo w sobie, ale on jeszcze wzywa na marsz przeciwko drożyźnie. To jest ciekawe. Na pewno widzieliście, bo w całej Polsce było tego strasznie dużo, bilbordy z napisem "PiS=drożyzna". Przekaz PO jest, że PiS odpowiada za inflację i mamy rozumieć, że jeśli PO przejmie władzę to inflacja magicznie zniknie. Bo ona nie pojawia się w wyniku działań mechanizmów ekonomicznych, tylko dlatego, że rządzi PiS. Jak będzie rządziła PO, to problemu nie będzie – przypomniał przekaz Platformy polityk Konfederacji.

Mentzen przywołał wywiad z Izabelą Leszczyną, podczas którego poseł PO stwierdziła, że jej pomysłem na zwalczenie inflacji jest przywrócenie praworządności.

– Inflacja sama z siebie nie spadnie. Inflacja wzięła się stąd, że od bardzo dawna mieliśmy zaniżane stopy procentowe, rozdawnictwo, kolejne regulacje zwiększające koszty produkcji, mieliśmy zalanie polskiego i europejskiego rynku ogromną ilością pustego, świeżo wydrukowanego pieniądza – przypomniał dr ekonomii.

Konfederacja: PiS i PO nie powinny podwyższać podatków

– To sprawiło, że mamy wysoką inflację. I Tusk, który chce marszu przeciwko drożyźnie, przeciwko inflacji, mówiący jednocześnie, że utrzyma wszystkie programy socjalne PiSu, mówiący, że dołoży darmowe kredyty, które są tak proinflacyjne, że bardziej się nie da – tylko drukowanie pieniędzy jest bardziej proinflacyjne – ten człowiek, który obiecuje, że będzie pompował inflację tyle, ile będzie miał sił, zaprasza ludzi na marsz przeciwko inflacji – powiedział Mentzen.

– To jest już taka bezczelność, o którą nawet Tuska bym wcześniej nie podejrzewał – dodał.

– Jest zupełnie obojętne, czy podatki podwyższa PiS, czy Platforma. Nikt nie powinien ich podwyższać – przypomniał stanowisko Konfederacji Mentzen.

– Nie rozumiem, co mają w głowach członkowie Platformy, którzy, rozumiem idą do polityki, bo chcą coś zmienić. Tylko, czy oni chcą zmienić rzeczywistość, czy zmienić kogoś innego na stołkach? Bo jeżeli PiS rozdaje pieniądze i podwyższa podatki i PO chce zamienić PiS, żeby robić dokładnie to samo, to jaki ta cała operacja ma sens? To po co w ogóle głosować na jednych i drugich? – zapytał retorycznie prezes Nowej Nadziei.

