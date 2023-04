Ruszają konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Program jest bezpośrednią kontynuację KPK do 2023 r., podało Ministerstwo Infrastruktury. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych. Wartość całego programu KPK opiewa na 80 mld zł.

"Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie

Efektem realizacji inwestycji ujętych w Programie ma być m.in. podniesienie parametrów sieci kolejowej przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – Polskie Linie Kolejowe SA, skrócenie czasów przejazdów, podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, komfortu podróży oraz likwidacja barier utrudniających przewóz ładunków, podano także

Uwagi do projektu KPK do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) będzie można zgłaszać w terminie 40 dni od publikacji ogłoszenia.

Ceny biletów PKP Intercity wracają do poziomu sprzed podwyżki

Od 11 stycznia wzrosły ceny biletów na pociągi PKP Intercity. Zmiany wynikały z "wyższych cen energii elektrycznej oraz do oferty cenowej konkurencji".

Ceny biletów jednorazowych wzrosły o ok. 18 proc. Najmocniej podrożał bilet w klasie EIP (Express Intercity Premium) bo o 17,8 proc. Za przejazd pociągiem EIC (Express Intercity) trzeba było zapłacić więcej o 17,4 proc. Z kolei bilet na najtańsze linie - TLC oraz IC - zdrożały o 11,8 proc.

Ostatecznie jednak rządzący postanowił interweniować i do rozmów z PKP Intercity przystąpił premier Mateusz Morawiecki. Zdecydowano, że spółka wycofa się z podwyżek w zamian za dodatkowe środki z budżetu państwa. Ceny obniżono od 1 marca o około 11-15 procent.

