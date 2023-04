Premier: Podjęliśmy szereg decyzji, które pomogą rolnikom

– Dziś na Radzie Ministrów podjęliśmy szereg decyzji, które pomogą rolnikom i to pomogą bardzo konkretnie i pomogą bardzo szybko – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział podniesienie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,2 zł do 1,46 zł i wystąpienie o zgodę Komisji Europejskiej i przeznaczenie kolejnych 54 gr do litra oleju napędowego. Ponadto za paliwo zakupione od w lutego do 31 lipca każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc (to są właśnie te 54 gr na litr oleju napędowego). Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia br.

– Precyzujemy warunki pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku tych ostatnich zawirowań na rynku zboża w związku z wojną na Ukrainie. Rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę od 1 grudnia ub. roku do 14 kwietnia tego roku otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji rolnej – podkreślił premier.

Ceny pszenicy

Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że cena pszenicy nie będzie mogła być niższa niż 1,4 tys. zł za tonę. Na tej podstawie oszacowano dopłaty do 1 ha, które mają wynieść 2,2 tys. zł.

Dopłaty mają objąć również inne zboża, będą zróżnicowane w zależności od województwa. W przypadku kukurydzy, rzepaku i rzepiku ma to być 1750 zł/ha w woj. lubelskim i podkarpackim, 1610 zł/ha w małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim, a 1,4 tys. zł na pozostałym obszarze kraju.

Dopłaty do jęczmienia i pszenżyta to 1125 zł do 1 ha w woj. lubelskim i podkarpackim, 1035 zł/ha w małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim oraz 900 zł do 1 ha na pozostałym obszarze kraju.

W przypadku żyta, owsa, mieszanki zbożowej ma to być odpowiednio 875 zł/ ha w lubelskim i podkarpackim, 805 zł /ha w małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim i 700 zł w pozostałych województwach.

Pomocą zostaną objęci także rolnicy, którzy będą sprzedawać pszenicę od 15 kwietnia do 15 czerwca br. oraz rolnicy, którzy zakupili nawozy do 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r.

