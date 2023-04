Bosak: Ilu idoli z głównego nurtu i polit-poprawnych partii broniło wtedy praw obywatelskich?

W najnowszym odcinku programu Bosak & Mentzen na kanale YouTube Konfederacji, dwaj politycy poruszyli szereg istotnych tematów, dotyczących przede wszystkim gospodarki.

To m.in. afera zbożowa, wymuszane przez Unię Europejską przymusowe świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, populizm i hipokryzja Donalda Tuska wzywającego na marsz przeciwko inflacji i jednocześnie zapewniającego, że utrzyma wszystkie programy socjalne PiS, propozycja podniesienia płacy minimalnej niewspółmiernie do rozwoju gospodarczego, rozszerzenie wprowadzonego przez rząd PiS podatku od deszczu, a także rozszerzenie przez UE radyklanego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS).

Lockdown. Pizzeria wygrała w sądzie

Politycy Konfederacji zwrócili również uwagę na wygraną w sądzie rzeszowskiej restauracji z Sanepidem. Mentzen przypomniał, że Konfederacja od początku mówiła, że lockdown był nielegalny. Ugrupowanie podjęło w tym zakresie wiele działań. Zainicjowało m.in. antysegregacyjną kampanię społeczną "Otwarte dla wszystkich".

W lutym 2021 roku, w trakcie wprowadzonego przez rząd tzw. lockdownu, Ewa Gutkowska otworzyła swoją pizzerię Drewno i Ogień. Najpierw sanepid, a później policja nałożyły na nią kary finansowe. Następnie sanepid zadecydował o zamknięciu restauracji.

Ewa Gutkowska zapłaciła grzywny i skierowała sprawę na drogę sądową. 6 marca 2023 r. media poinformowały, że kobieta wygrała wszystkie sprawy dotyczące nałożonych kar. Wyroki są już prawomocne. Właścicielka Drewna i Ognia odzyskała 15 tys. zł i koszty upomnień od sanepidu oraz 1000 zł od policji. Całe postępowanie trwało łącznie dwa lata.

Bosak: Interweniowali Braun i Korwin-Mikke

– Te wszystkie kary, wszystkie grzywny, zakazy wydawane na podstawie nielegalnych rozporządzeń – to wszystko było nielegalne. Żyliśmy dwa lata w świecie jakiejś fikcji prawnej, gdzie prawo stanowiono na podstawie slajdów Mateusza Morawieckiego, wypowiedzi na konferencji prasowej, czy czegoś napisanego na stronie internetowej. Zachęcałem wtedy przedsiębiorców, żeby się postawili – przypomniał Mentzen, dodając, że jego organizacja Kongres Polskiego Biznesu prowadziła zrzutę na pomoc prawną dla przedsiębiorców, a Konfederacja udowodniła przez dwa lata tzw. obostrzeń, że traktuje wolność na poważnie.

Z kolei Krzysztof Bosak przypomniał, że posłowie Konfederacji podejmowali liczne interwencje poselskie w obronie przedsiębiorców, którym zakazywano prowadzenia działalności.

– Warto podkreślić, że w tym lokalu interwencję poselską podjęli nasi dwaj posłowie: Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun. Wielu jest mądrali, którzy pluje na tych posłów, obraża ich. A zadajcie sobie pytanie, ilu waszych idoli z mediów głównego nurtu czy z tych poprawnych politycznie partii pojechało do konkretnych pizzerii, barów, siłowni, i byli gotowi stanąć między właścicielami a policjantami. Stanąć w obronie praw obywatelskich, praw konstytucyjnych – powiedział Bosak, zwracając się do krytyków Brauna, Korwin-Mikkego i Konfederacji.

– Czy ci, którzy chodzili na marsze pod hasłem konstytucji, byli gotowi bronić praw konstytucyjnych, czy może adwokatowali bezprawiu? – zapytał wiceprezes Ruchu Narodowego.

– Jak spotkacie kogoś, kto przedstawia się jako liberał, wolnościowiec, zwolennik wolności osobistej, gospodarczej, to spytajcie go, jaki miał stosunek do tych wszystkich nielegalnych zakazów? Jaki miał stosunek do lockdownów? Jak można bardziej zaszkodzić przedsiębiorcy, niż zamykając mu firmę na podstawie bezprawnego rozporządzenia? – dodał Mentzen.

