Ministrowie rolnictwa zwrócili się do Komisji Europejskiej. Jest wspólny list

List został skierowany do komisarza Unii Europejskiej do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

"Ministrowie rolnictwa ponownie zwracają uwagę na narastający import produktów rolnych z Ukrainy, powodujący poważne zakłócenia na rynkach i szkody dla unijnych producentów rolnych, zwłaszcza w krajach członkowskich graniczących lub położonych w pobliżu granicy z Ukrainą. Podkreślają, że nie zgadzają się na sytuację, w której cały ciężar zagospodarowania zwiększonego importu spoczywa tylko na kilku krajach członkowskich UE" – czytamy w komunikacie, udostępnionym przez ISBnews.pl.

Kraje apelują do Komisji Europejskiej

Sygnatariusze listu zauważają, że przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja nadzwyczajnego środka ochronnego, polegającego na dopuszczeniu importu wyłącznie w celu tranzytu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i reszty świata, nie powinna ograniczać się do pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. Ponadto, ministrowie rolnictwa poszczególnych krajów postulują o rozszerzenie zakresu o dodatkowe produkty. Ich zdaniem, obowiązywanie tych środków powinno być zagwarantowane również po wygaśnięciu obecnego rozporządzenia w sprawie autonomicznych środków handlowych. Wycofanie tych środków może być rozważane dopiero po przywróceniu stabilności rynkowej w krajach graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą.

List zawiera także apel o jak najszybsze zakończenia toczących się prac nad drugim pakietem wsparcia z rezerwy rolnej dla krajów członkowskich graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą i jego wdrożenie bez zbędnej zwłoki. Ministrowie proponują szereg innych, równoległych działań, łagodzących obecne trudności lub zapobiegających podobnym trudnościom w przyszłości.

