Sasin: Zrealizowanie wszystkich inwestycji w energetykę jądrową to koszt około biliona zł

Wicepremier i minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, podczas wywiadu udzielonego na antenie III Programu Polskiego Radia, wyraził zrozumienie dla potrzeby zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym.

Sasin nadmienił, że proces ten nie może odbywać się zbyt szybko. Jak powiedział, rozwój produkcji energii z fotowoltaiki lub energii wiatrowej musi iść w parze z odpowiednią infrastrukturą przesyłową i magazynami energii. Polityk zaznaczył, że przyszły polski miks energetyczny będzie opierał się na dwóch filarach - odnawialnych źródłach energii oraz energii jądrowej.

Sasin: Bilion na energetykę jądrową

– Został opublikowany raport, w którym obliczono, że zrealizowanie wszystkich inwestycji w energetykę jądrową, niezbędnych do tego, aby dokonać transformacji energetycznej w Polsce to jest koszt około 1 bln zł. To są ogromne, astronomiczne kwoty – przyznał Sasin.

Jego zdaniem, transformacja energetyczna „powinna przebiegać w sposób uporządkowany i w tempie, który pozwala na takie niezakłócone przechodzenie z jednych źródeł na drugie, niezakłóconą realizację inwestycji, które są niezbędne, aby ta transformacja mogła zaistnieć”.

– My nie jesteśmy w stanie w szybkim tempie takich kwot pozyskać i ich wydać, dlatego mówimy, że transformacja energetyczna w Polsce musi przebiegać w sposób rozsądny, rozłożony w czasie – powiedział Sasin.

Morawiecki: Rewolucyjny przełom w energetyce

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przemawiał podczas IV edycji Szczytu Klimatycznego To Get Air w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie wydarzenia omawiane są kwestie zmian klimatycznych, tzw. sprawiedliwej transformacji oraz działań na rzecz poprawy jakości powietrza i tzw. walki ze smogiem.

– Efektywność energetyczna nie jest hasłem reklamowym. Jeszcze wiele zadań przed nami, ale już teraz dużo udało się zrobić, dzięki współpracy z samorządami, za co dziękuję. Udało nam się wypracować rozwiązania dobre dla klimatu i zdrowia – zauważył premier Mateusz Morawiecki.

– Jeszcze osiem lat temu Polska była energetycznym skansenem w Unii Europejskiej. Dzisiaj nasze działania przynoszą wymierne efekty. Można powiedzieć, że mamy bardzo rewolucyjny przełom, szczególnie w energetyce, która interesuje obywateli Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w porównaniu do poprzedników, prężnia działa także w tej kwestii – mówił polityk.

