Wsparcie dla rolników. Wiceminister Romanowski: Procedowaliśmy dwa projekty

Na konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski opowiedział o decyzjach, jakie zapadły podczas posiedzenia rządu.

– Procedowaliśmy dwa projekty ustaw dotyczące rolnictwa. Chodzi o Fundusz Ochrony Rolnictwa. W przypadku, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje dane płody rolne lub jest niewypłacalny, to taki rolnik będzie mógł się zgłosić do krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa, gdzie będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy – poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak przekazał polityk, celem rządowych działań jest pokrycie rekompensat dla poszkodowanych polskich rolników. Fundusz będzie zasilany z wpłat pobieranych od podmiotów skupujących produkty rolne. Wysokość tych wpłat będzie wynosić 0,25 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych.

Nowe propozycje rządowe

– Kolejny projekt dotyczy ułatwień w sprawie biogazowni. Trwa dyskusja dotycząca tzw. miksu energetycznego, a biogazownie to jest forma zaopatrywania w energię i pracy, wytwarzania tej energii poprzez biogaz praktycznie przez 90 proc. czasu w trakcie roku. Jest on najbardziej efektywny, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Polski rolnik jest w stanie wytwarzać dosyć dużą partię właśnie tych substratów do przetwarzania energetycznego, więc możliwości są zdecydowanie większe – powiedział Rafał Romanowski.

– W tej chwili wytwarzamy między więcej 155 megawatów. A możliwości produkcji substratów na naszym rynku krajowym to nawet 2000 megawatów. Zatem ta praca będzie się nadal odbywała – dodał.

Projekty ustaw będą dalej procedowane, tak żeby mogły być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Czytaj też:

Polacy wskazali winnego kryzysowi zbożowemu. Złe wieści dla rząduCzytaj też:

Zwrot akcyzy za olej napędowy dla rolników. Rząd przyjął nowelę