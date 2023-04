Buda: Embargo na zboże z Ukrainy co najmniej do końca roku

Obecnie tymczasowy zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego obowiązuje do 30 czerwca.

– My nie uchylimy naszych środków, dopóki podobne nie będą na poziomi europejskim. Więc czas tutaj gra na naszą korzyść, będziemy trzymać te rozwiązania polskie, dokąd nie ustabilizuje się sytuacja – tłumaczył w Radiu Zet minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– To jest absolutnie niemożliwe, żeby w czerwcu znieść to embargo, bo doprowadzilibyśmy do sytuacji, że po żniwach ukraińskich to zboże zapełniłoby silosy, które z taką teraz determinacją opróżniamy – dodał.

Na pytanie czy embargo zostanie utrzymane co najmniej do końca roku, minister odpowiedział: "w Polsce na pewno".

Minister poinformował także, że na liście jeszcze ośmiu produktów, wobec których rząd chciałby zakazu importu na poziomie unijnym jest także drób.

Zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy

Obecnie od ponad tygodnia obowiązuje zakaz, który obejmuje produkty rolne wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, tj.:

zboża, część I;

cukier, część III;

susz paszowy, część IV;

nasiona, część V;

chmiel, część VI;

len i konopie, część VIII;

owoce i warzywa, część IX;

produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;

wina, część XII;

wołowina i cielęcina, część XV;

mleko i przetwory mleczne, część XVI;

wieprzowina, część XVII;

baranina i kozina, część XVIII;

jaja, część XIX;

mięso drobiowe, część XX;

alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;

produkty pszczele, część XXII;

pozostałe produkty, część XXIV.

