Gigantyczna inwestycja Microsoft w Polsce. Premier: Rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej

To finalizacja ogłoszonej dwa lata temu inwestycji o wartości miliarda dolarów. Informację podano w Katowicach, na trwającym XV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

"To koniec strategicznego procesu inwestycji, który podkreśla znaczenie Polski na cyfrowej mapie świata i zaufanie do naszej gospodarki oraz zwiększa bezpieczeństwo i niezależność informatyczną naszego kraju - tak ważną w dzisiejszym świecie, co pokazuje wojna na Ukrainie. To potężna, przyszłościowa inwestycja o wartości miliardów dolarów i wyraz zaufania do naszego kraju, stabilności gospodarki i strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego w wielu wymiarach" – wskazuje premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym na Facebooku wpisie.

facebook

Szef rządu zaznacza, że inwestycja Microsoft oznacza "rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej i tysiące nowych miejsc pracy dla najlepszych specjalistów IT oraz transfer najnowszych technologii do naszego kraju".

"Ze względu na swoją historię Polska nie mogła uczestniczyć w 3 poprzednich rewolucjach przemysłowych. Ale dziś historia daje nam wielką szansę w postacie rewolucji 4.0, którą, również dzięki polityce rządu Prawo i Sprawiedliwość, chcemy i musimy wspólnie wykorzystać!" – podkreśla premier.

Morawiecki: Naszemu rządowi zależy na równomiernym rozwoju Polski

"W Polsce zgromadziło się ogromnie dużo talentów i pracowitych ludzi, zwłaszcza w obszarach IT, informatyki, telekomunikacji. Dzięki czwartej rewolucji przemysłowej i procesowi cyfrowej transformacji mamy szansę na tym skorzystać. Musimy inwestować w cyberbezpieczeństwo i sektor najnowszych technologii. Rządowi PiS zależy na równomiernym rozwoju Polski, dlatego prowadzimy taką politykę, by instytucje centralne część swojej działalności lokowały w innych ośrodkach. W Katowicach na Śląsku ulokowane będzie Centrum Informatyczne - część budowy baz danych Komisji Nadzoru Finansowego" – podkreśla polityk.

"Wszystkie inwestycje ostatnich lat pokazują, że pod rządami PiS Polska jest najlepszym miejscem do relokowania łańcuchów produkcji właśnie dlatego, że jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów świata. A my to bezpieczeństwo jeszcze zwiększamy i robimy wszystko, by przyciągać kolejnych inwestorów. W końcu możemy w pełni uczestniczyć w rewolucji przemysłowej 4.0 i być w czołówce państw, które korzystają z dobrodziejstw gospodarki cyfrowej!" – podsumował premier Morawiecki.

Czytaj też:

Morawiecki atakuje Tuska: Jak ma odwagę, niech pójdzie do tych ludzi