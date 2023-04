Jaki deficyt na koniec marca? Są dane z MF

Dochody budżetu państwa po marcu wyniosły 124,69 mld zł, tj. 20,6 proc. planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 136,72 mld zł, tj. 20,3 proc. planu na br.

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada deficyt w wysokości 68 mld zł.

MF: Wydatki budżetu wzrosły o 13,6% r/r w I kw.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosło 136,7 mld zł, tj. 20,3% rocznego planu i było o 16,4 mld zł, tj. 13,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. – podało Ministerstwo Finansów.

"Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 9,9 mld zł) i związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+" – czytamy w komunikacie.

Wpływy z podatków

Jak przekazało MF, dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 0,8 proc. r/r (tj. ok. 0,5 mld zł) w okresie styczeń-marzec 2023 r, Dochody z podatku PIT były w tym czasie niższe o 29,3 proc. r/r (tj. ok. 4,7 mld zł), zaś z podatku CIT były wyższe o 8,6 proc. r/r (tj. ok. 1,2 mld zł).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,7 proc. r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), zaś dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł) – podano także.

"W okresie styczeń – marzec 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – marzec 2022 r. o ok. 1,8 mld zł" – czytamy w komunikacie. "W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 rok" – wyjaśnił resort.

Czytaj też:

Co dalej z inflacją? Jasna deklaracja ze strony rządu