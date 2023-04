Morawiecki: To dowód na to, że zdejmujemy z Radomia klątwę

Otwarte dzisiaj lotnisko nosi nazwę Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku i zostało wybudowane niemal od podstaw. Jego nowoczesny terminal ma powierzchnię 30 tys. mkw. W pierwszych latach działalności port lotniczy ma przyjmować ok. 1 mln pasażerów rocznie. Docelowo mają być to 3 mln podróżujących. Lotnisko ma odciążyć warszawskie Okęcie a w przyszłości także Centralny Port Komunikacyjny.

Obecny na otwarciu lotniska premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że wielu ekspertów oraz polityków nie wierzyło w powodzenie tego przedsięwzięcia. Ostatecznie jednak lotnisko powstało.

– Pamiętam pierwsze wbicie łopaty, bo ono było przez wielu obśmiewane. Mało kto wierzył w to, że ta inwestycja zostanie w ogóle dokończona, ale jeśli już miałaby być dokończona, to po wielu latach, w bardzo skromnym kształcie, nie w tak wspaniałym wymiarze jak to, co dzisiaj wszyscy mogą tutaj zaobserwować. To dla mnie jednocześnie dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po 1976 roku, po czerwcu, rzucili komuniści – powiedział szef rządu.

Morawiecki podziękował inicjatorom pomysłu oraz parlamentarzystom PiS z okręgu radomskiego, którzy mocno przyczynili się do wybudowania lotnika.

Ważna inwestycja

Morawiecki przekonywał, że powstanie lotniska w Radomiu jest ważne z ekonomicznego punktu widzenia. Przypomniał również, że inicjatywę krytykowali politycy PO.

– Ten port był krytykowany przez władze PO i przez posłów PO. Ponieważ oni rzeczywiście do dnia dzisiejszego wierzą w ten rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Wielkie miasta niech się rozwijają, ale dzisiaj port Warszawa-Okęcie jest jest już absolutnie przeładowany, a więc utworzenie tego portu ma ogromne znacznie odciążenia portu Warszawa-Okęcie, a w przyszłości CPK – wskazał premier.

