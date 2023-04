Nowy samochód KGHM dla kopalni

KGHM ZANAM S.A. to jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. Biuro konstrukcyjne spółki nieustannie poszukuje i wdraża nowe rozwiązania, oraz rozwija istniejące produkty. Przykładem jest nowa wersja pojazdu elektrycznego Zanper 2.0 z podwoziem własnej konstrukcji.

– To w 100 proc. efekt pracy kadry inżynierów KGHM – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Nieustannie poprawiamy swoją efektywność. Stawiamy na technologie przyszłości, rozwijamy projekty dotyczące elektryfikacji. Jesteśmy liderem pod względem elektromobilności. Nie tylko podążamy za najnowocześniejszymi trendami, ale także je wyznaczamy. Dowodem tego jest Zanper 2.0 – dodaje Bernard Cichocki, prezes zarządu KGHM ZANAM S.A.

W stronę elektromobilności

Inżynierowie z KGHM ZANAM S.A. podążają za globalnym trendem elektromobilności. Spółka prowadzi obecnie testy wozu transportowego ZANPER 2.0 pojazdu górniczego napędzanego silnikiem elektrycznym zasilanym zespołem baterii, przeznaczonego do pracy w kopalniach podziemnych, niezagrożonych wybuchem. ZANPER 2.0 jest przystosowany do eksploatacji w ekstremalnych warunkach środowiskowych w kopalniach, w szczególności w kopalniach KGHM. Jego uniwersalność pozwala na transport ludzi (do 14 osób) w tym poszkodowanych z miejsc wypadku, jak również na transport materiałów. Podwozie i nadwozie pojazdu zostały w pełni zaprojektowane i wykonane od podstaw przez KGHM ZANAM S.A. Projekt ZANPERA 2.0 współfinansowany jest przez NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pojazdy elektryczne w KGHM, to nie tylko wozy do transportu osób. Obecnie w zakładach górniczych KGHM pracuje ponad 40 wozów strzelniczych zasilanych bateryjnie, a w trakcie opracowania jest również wóz odstawczy z napędem elektrycznym HT24E, który ma być alternatywą dla obecnie użytkowanych maszyn. Zastosowanie tych pojazdów pozwoli w przyszłości poprawić warunki pracy górników, zwiększając wydajność silników i ograniczając emisję ciepła i spalin.

Energia z zielonych źródeł

Należąca do KGHM spółka konsekwentnie realizuje działania związane z pozyskiwaniem zielonej energii z odnawialnych źródeł. W 2020 roku uruchomiona została elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana przy zakładzie w Legnicy, która zasila odlewnię i produkcję konstrukcji i urządzeń. Obecnie elektrownia pokrywa ponad 50% zapotrzebowania rocznego na energię zakładu w Legnicy. Produkcja energii elektrycznej w ubiegłym roku wyniosła 3,7 GWh. Elektrownia powstała w oparciu o technologię 4.0, dzięki czemu jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju. Moc zainstalowana to ponad 3,4 MWp.

W ubiegłym roku o nową instalację fotowoltaiczną wzbogacił się zakład KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach. Panele o łącznej mocy 220kW zostały zamontowane na dachach budynku administracyjnego oraz jednego z magazynów. Planowana roczna produkcja energii ma wynieść 229 MWh. Energia elektryczna wyprodukowana w tej instalacji pokryje około 12 proc. zapotrzebowania na energię wydziału produkcji zakładu w Polkowicach oraz przyczyni się także do ograniczenia śladu węglowego w wysokości 137 108 kg/rok.

W 2022 roku KGHM ZANAM S.A. rozpoczął proces inwestycyjny pozwalający na uzyskanie Białych Certyfikatów. W ramach tego procesu, uruchomiono zadania związane z termomodernizacją budynków w zakładzie w Polkowicach.

Technologie w służbie rozwoju

KGHM ZANAM S.A. stawia na ciągły rozwój poprzez działania związane z optymalizacją procesów produkcyjnych oraz wdrażaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. Tylko w 2022 roku spółka przeznaczyła na nakłady inwestycyjne ponad 63 mln złotych. W ramach realizacji tych inwestycji w infrastrukturę produkcyjną, zakupiono i zainstalowano 17 dużych maszyn i kilkadziesiąt średnich i mniejszych urządzeń produkcyjnych.

Jednym z najnowszych nabytków firmy jest wycinarka laserowa typu FLASHCUT, która znacząco wpłynie na poprawę jakość ciętych blach, a sam cykl produkcyjny ulegnie skróceniu. Dzięki wysokiej wydajności procesu cięcia, zmniejszeniu ulegną również koszty produkcyjne. Dodatkowo Spółka KGHM ZANAM S.A. zainwestowała w zaawansowane technologicznie, nowoczesne urządzenia m.in. frezarki CNC, tokarki CNC, zrobotyzowane stanowiska do spawania i fazowania blach, frezarkę bramową oraz wiertarko-frezarko-wytaczarkę.

W 2021 roku KGHM ZANAM S.A., w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pozyskał specjalistyczną drukarkę 3DGence INDUSTRY. Innowacyjne urządzenie jest obecnie eksploatowane przy realizacji projektu elektrycznego pojazdu górniczego ZANPER 2.0.

W trosce o środowisko

Rozwój KGHM ZANAM S.A. uwzględniający najnowsze trendy nisko- i zeroemisyjne w motoryzacji oraz oparty o inwestycje w odnawialne źródła energii, wpisuje się w kierunek zrównoważonego rozwoju całej Grupy Kapitałowej KGHM. W 2022 roku KGHM wydał na realizację inwestycji proekologicznych około 250 mln zł.

Celami KGHM Polska Miedź S.A. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju.