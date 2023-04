Rekordowe wyniki Banku Pekao. Zysk wzrósł o 60 proc.

Bank ma bardzo dobrą pozycję kapitałową i planuje wypłacić dywidendę. Do podziału między akcjonariuszy ma trafić 50,5 proc. zysku, co oznacza wypłatę w wysokości 3,65 zł za akcję.

Na rekordowe wyniki Banku Pekao w I kwartale 2023 r. złożyły się przede wszystkim rosnące wolumeny kredytów: o 14 proc. w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i 7 proc. w sektorze dużych korporacji. W sektorze detalicznym sprzedano 164 tys. nowych kont osobistych (wzrost o 25 proc.), a aplikacja PeoPay trafiła do pierwszej piętnastki w rankingu Deloitte najlepszych aplikacji bankowych na świecie.

"Bank jest zarządzany w sposób odpowiedzialny"

– Rekordowe wyniki i niskie koszty ryzyka na poziomie 30 punktów bazowych dowodzą, że bank jest zarządzany w sposób odpowiedzialny, stabilny, ale jednocześnie z korzyścią dla akcjonariuszy i depozytariuszy, dla których bezpieczeństwo pieniędzy ulokowanych w naszym banku jest szczególnie ważne – podkreślił Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao.

Bank Pekao przeprowadza zaawansowaną transformację cyfrową, dzięki której wprowadza nowe usługi i narzędzia: wdraża ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC, przyspiesza procesy decyzji kredytowych, dostarcza klientom spersonalizowane komunikaty, a także udoskonala aplikację PeoPay.

– Plany na 2023 r. zakładają m.in. wdrożenie platformy doradztwa kapitałowego Wealth Management, migrację PeoPay do chmury publicznej czy powstanie nowej platformy wymiany walut. Wprowadzamy także nowe funkcjonalności do aplikacji PeoPay, jak zrzutki czy skarbonki. Aplikacja ma również więcej możliwości personalizacji, jak możliwość wyboru awatara, tła czy skrótów do najczęściej używanych widgetów – powiedział Błażej Szczecki, wiceprezes Pekao.

Nowa siedziba Pekao ogranicza koszty

Podsumowanie wyników I kwartału 2023 r. odbyło się w nowej siedzibie Banku Pekao przy ul Burakowskiej 14 w Warszawie. Nowa siedziba banku to nie tylko nowoczesne, inteligentne biuro – to również znaczne ograniczenie kosztów.

– Ograniczenie powierzchni biurowej do 37 tys. m2 wobec wcześniejszych 70 tys. m2 sprawiło, że wydatki na siedzibę znacznie się obniżyły. Budynek wykorzystuje wiele ekologicznych rozwiązań: ma lepszą lokalizację, biura o wyższym standardzie oraz rozwiązania IT dopasowane do hybrydowego modelu pracy – podkreślił prezes Pekao Leszek Skiba.

Czytaj też:

Czy Polska powinna przyjąć euro? Prezes Pekao odpowiada