Co z 500+? Znamy plany rządu

Rodzina 500+ to sztandarowy program społeczny Zjednoczonej Prawicy. Jednak w związku z wysoką inflacją, często pojawiają się głosy dot. konieczności jego waloryzacji.

"Plany dotyczące świadczenia na dzieci zostały zaszyte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026. To kluczowy dokument, na podstawie którego konstruowany będzie projekt budżetu państwa na przyszły rok" – donosi "Fakt". "W latach 2023-2026 przewidziana jest kontynuacja wypłaty m.in.: świadczenia 500 plus – wydatki te będą maleć z około 40,2 mld zł w 2023 r. do około 38,5 mld zł w 2026 r." – czytamy w rządowym dokumencie.

"Podane kwoty świadczenia 500 plus oraz świadczeń rodzinnych nie obejmują wypłat z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel przewidziane jest około 3,5 mld zł z Funduszu Pomocy w 2023 r." – wskazano Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Tabloid podkreśla, że rząd planując budżet na 2024 r., nie zakłada waloryzacji tego świadczenia. "Musiałby bowiem uwzględnić na ten cel większe wydatki. Podniesienie 500 plus o 100 zł oznaczałoby koszty wyższe o ok. 4 mld zł. okazuje się, że w kolejnych latach koszty programu będą się wręcz... zmniejszać. Od razu uspokajamy, nie oznacza to cięć w programie, jest to związane z sytuacją demograficzną. Na świat przychodzi bowiem coraz mniej dzieci" – czytamy.

1000+ zamiast 500+? Minister finansów rozwiewa wątpliwości

Jakiś czas temu minister finansów Magdalena Rzeczkowska jasno przekazała, czy w rządzie trwają rozmowy nt. zwiększenia wartości świadczenia rodzinnego do tysiąca zł. – Temat waloryzacji powraca co chwilę. Na ten temat nie dyskutujemy. Nie ma go jako oficjalnego. Nie ma mowy o podniesieniu 500+ do 1000 złotych – powiedziała Magdalena Rzeczkowska na antenie Radia ZET.

Minister finansów stwierdziła, że należy popatrzeć na cele tego programu, czyli znaczne ograniczenie ubóstwa. – Jeśli chcemy mówić o waloryzacji i jakichś zmianach, trzeba przyjrzeć się celom, które chcemy osiągnąć i tak ten fundusz trzeba kształtować – wskazała.

Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa