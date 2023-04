Inflacja w kwietniu. Wstępne dane GUS: 14,7 proc.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc. w kwietniu – podał GUS.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 14,7 proc. (wskaźnik cen 114,7), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7 proc. (wskaźnik cen 100,7)" – czytamy w komunikacie.

Dane skomentował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wskazał, że są one optymistyczne.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,7 proc. r/r, nośników energii wzrosły o 23,5 proc., paliw do prywatnych środków transportu spadły o 0,1 proc. – podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5 proc. m/m, nośników energii spadły o 0,3 proc., ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 1,2 proc.

Konsensus rynkowy wyniósł: 15 proc. r/r i 0,9 proc. m/m.

Co dalej z inflacją? Jasna deklaracja ze strony rządu

– Ważne jest to, że inflacja spada, po kwietniu będzie to 1 proc. spadku inflacji. To koszty, które ponosimy wszyscy - powiedział Buda podczas debaty w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Minister podkreślił, że w kraju jest silny rynek pracy, wzmocniony napływem 2 mln Ukraińców, który wpłynął silnie również na stronę popytową koniunktury.

Według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka wyniosła 16,1 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc.

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,3 proc. w marcu 2023 r. w ujęciu rocznym wobec 12 proc. r/r w lutym 2023 r.

Inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP - 11,9% w 2023 r., 5,7 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r.

