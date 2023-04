Inflacja a stopy procentowe. Zuber komentuje nowe dane

Zuber gościł w piątek na antenie Radia WNET. Prowadzący Łukasz Jankowski zadał mu kilka istotnych pytań dotyczących kondycji finansowej Polski w kontekście nowych danych o inflacji.

Według wstępnych danych inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Zuber: Dane o inflacji optymistyczne

Ekonomista powiedział, że luty i marzec były złe, jeśli chodzi o dane dot. inflacji, ale wyraził zadowolenie, że w kwietniu miesięczna inflacja wyraźnie zwolniła – poniżej 0,7 proc. Ekonomista powiedział, że najważniejszą informacja. Oznacza to, że ceny w kwietniu były wyższe od cen z marca o 0,7 proc.

– Czyli koszyk najczęściej kupowanych dóbr i usług przez rodziny w Polsce, podrożało o 0,7 proc. w stosunku do marca. Jeżeli taki trend się utrzyma, czyli jeszcze trochę zwolni miesięczna inflacja, to będziemy mieli jednocyfrową inflację na koniec roku – powiedział Zuber.

Co ze stopami procentowymi?

Ekonomista powiedział, że widać wyraźne ograniczenie konsumpcji. Ocenił, że jest szansa, że ten czynnik okaże się wystarczający do zbicia inflacji.

– Zaczynamy wybierać tańsze towary, zaczynamy częściej pojawiać się w sklepach, bo szukamy promocji. Świadczyłoby to o tym, że oszczędzamy. Oczywiście stopy procentowe poszły w górę, kredyty są droższe. Jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny, to zostaje mu mniej pieniędzy, jeżeli chce wziąć konsumpcyjny, to jest on droższy i zastanawia się bardziej lub pewnie go nie bierze – powiedział analityk.

– Ale jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz. Od maja zeszłego roku biedniejemy, jeśli chodzi o nasze możliwości zakupowe, bo realne wynagrodzenia spadają. Dlatego uważałem, że stóp procentowych nie powinno się podnosić bardziej, niż w okolice 7 proc. i stąd zgadzam się z tym, co dziś robi Rada Polityki Pieniężnej. Te dane potwierdzają, że chyba nie będzie trzeba tych stóp podnosić. Ale też, żeby nie było wątpliwości – one w żaden sposób nie przybliżają nas do obniżek stóp procentowych w tym roku. Jest to moim zdaniem zupełnie nierealne – ocenił Marek Zuber.

W dalszej części programu ekonomista tłumaczył, że w jego ocenie RPP nie powinna już podnosić stóp procentowych.

