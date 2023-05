Ozdoba: Unijna finansjera rujnuje kieszenie polskich rodzin

3 maja w Warszawie odbywa się konwencja ugrupowania Zbigniewa Ziobry. Solidarna Polska zmienia nazwę na Suwerenna Polska. Konwencję promuje specjalny spot.

Konwencja Suwerennej Polski

Jako pierwszy głos zabrał Michał Wójcik. Polityk przypomniał, że formacja działa na polskiej scenie politycznej od ponad 10 lat. – Solidarna Polska powstała w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, wysokiej przestępczości, braku zaufania do instytucji państwowych. W czasie, kiedy państwo było słabe wobec różnych grup interesów. My chcieliśmy walczyć o Polskę sprawiedliwą i solidarną dla wszystkich. Dlatego powstała Solidarna Polska – podkreślił Wójcik.

W swoim wystąpieniu skupił się na dotychczasowych działaniach partii Zbigniewa Ziobry. Mówił w tym kontekście m.in. o zwalczaniu wyłudzeń vatowskich, mafii dopalaczowych, mafii lekowych, rozszerzeniu obrony koniecznej, czy uderzeniu w mechanizm lichwy.

Ozdoba: Fit for 55 to kradzież

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na szaleńczą ideologię klimatyzmu forsowaną przez Unię Europejską.

– Mamy naprawdę duże wyzwanie, więc zapnijcie pasy i złapcie się za portfele. Bo każda godzina i minuta po wejściu w życie pakietu Fit for 55 to okradanie waszej kieszeni. Timmermans, von der Leyen, Tusk zabiorą wam 300 zł miesięcznie. A każda polska rodzina straci w najbliższych latach 256 tys. zł. Wszystkich Polaków będzie to kosztować ponad 189 miliardów euro.

Ozdoba: Eurokraci z UE chcą wszystko opodatkować

Ozdoba powiedział, że eurokraci chcą odebrać Polakom wolność i suwerenność. – Chcą decydować jak mamy żyć, co kupować, chcą wszystko opodatkować. Zaczęli od powietrza, skończą na talerzu – powiedział Ozdoba, przypominając następnie o stopniowo wymuszanym przez UE zakazie aut spalinowych. – To rynek powinien decydować jakie auto chcemy kupić. Czy w przypadku telefonów stacjonarnych był odgórny zakaz? Nie. To cena i dostępność komórki spowodowała zmianę – mówił.

– Podatek od domu to następny krok. Wymieniliście piec z węglowego na gazowy? Ten już też jest zły. Węgiel nein, drewno nein, gaz też nein. Wiecie co macie wybrać? Pompę ciepła, i to najlepiej made in Germany – ostrzegł polityk SP.

twitter

ETS i koszt opłacenia unijnej finansjery

– Po domu zabiorą się za nasze talerze. Za dietę też się zabiorą, odchudzą każdy portfel. Lataliście tanimi liniami? To zapomnijcie o tanich lotach. Euroharacz dotknie też biletów. Loty tylko dla wybranych (…) Polski przemysł też zniszczą, tak jak kiedyś sprzedali i rozkradli, dziś zaduszą podatkami. Proponują europodatek na pond 3 miliardy zł rocznie. 30, 40 proc. waszego rachunku za energię to koszt unijnej finansjery, sztucznej spekulacji, która rujnuje kieszenie polskich rodzin – powiedział Ozdoba przypominając postulat SP, żeby Polska nie uczestniczyła w systemie ETS.

Czytaj też:

Jaki: Polska powinna wywalczyć nowe warunki członkostwa w UECzytaj też:

Ozdoba: Zawieśmy system ETS, to obywatele będą płacić mniejCzytaj też:

Romanowski: Polacy tracą miliardy, a moglibyśmy mieć najtańszy prąd w Europie