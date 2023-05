Media: Indie planują produkcję rosyjskiej broni na swoim terytorium

Takie porozumienie osiągnięto w wyniku spotkania ministrów obrony obu krajów. O sprawie informuje portal Defense Express, który pisze także, że taka decyzja wiąże się z jednej strony z pogorszeniem stosunków i konfliktem na granicy Indii z Chinami, a z drugiej - z zachodnimi sankcjami wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę.

Indie są uzależnione od Rosji w zakresie zakupu broni, ponieważ 60 proc. importu pochodzi właśnie stamtąd. Rząd Indii stara się tworzyć spółki joint venture w celu rozwoju krajowego przemysłu.

Porozumienie Rosji i Indii

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Indii, ministrowie rozmawiali o udziale rosyjskiego przemysłu obronnego w inicjatywie gospodarczej rządu Indii "Made in India”, mającej na celu zwiększenie produkcji krajowej.

Wśród rosyjskich firm, które mogą wziąć udział w tej umowie, są takie przedsiębiorstwa, jak „Uralvagonzavod”, „Techmash”, Tactical Missile Corporation, NVO Mashinobuduvannya, United Aircraft Corporation, „Helicopters of Russia”, United Shipbuilding Corporation i inne.

Jednocześnie oficjalny przedstawiciel ambasady rosyjskiej Dmitrij Sołodow nie odpowiedział na prośby Defence Express o komentarz.

Jednocześnie indyjscy eksperci wątpią, czy porozumienie to doprowadzi do pełnej współpracy. Najprawdopodobniej ograniczy się ono jedynie do pomocy Rosji w zlokalizowaniu na terytorium Indii produkcji części zamiennych do rosyjskiego sprzętu.

Spór o ropę

Rosja i Indie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii zapłaty za dostarczaną ropę. Federacja Rosyjska odmawia przyjmowania płatności w rupiach, ponieważ nie ma gdzie wydać tej waluty i jest gotowa przyjąć ruble lub juany. Jednak strona indyjska nie chce używać rubli zamiast rupii.

Również z powodu amerykańskich sankcji wstrzymane zostały dostawy rosyjskiej broni do Indii. Dlatego na tle narastających napięć w stosunkach z Chinami kraj ten zamierza zwiększyć skalę zakupów uzbrojenia i przekazywać wszelkie zamówienia lokalnym producentom.

Czytaj też:

Szef chińskiego MSZ rozmawiał z Ławrowem. Poważna deklaracja Pekinu