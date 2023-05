Rada UE zatwierdziła wspólny zakup amunicji dla Ukrainy. Kułeba komentuje

Wspólne zakupy Unii Europejskiej dla Ukrainy odbędą się w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju. Amunicja o łącznej wartości 1 mld euro zostanie zakupiona w europejskim przemyśle zbrojeniowym.

"Dzisiejsza decyzja to kolejny ważny krok w kierunku dostarczenia większej ilości amunicji do Ukrainy. Ukraińskie Siły Zbrojne potrzebują znacznych ilości amunicji do obrony narodu i terytorium kraju. Potrzebują jej szybko. Wraz z poprzednią decyzją o natychmiastowym dostarczeniu amunicji z istniejących zapasów, przeznaczamy na ten cel 2 mld euro, dzięki czemu łączne wsparcie wojskowe UE dla Ukrainy wynosi 5,6 mld euro" – poinformował w piątkowym komunikacie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, cytowany przez portal Wyborcza.pl.

Zdolności obronne Ukrainy

We wpisie na portalu społecznościowym Twitter szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba skomentował zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego zakupu amunicji o wartości 1 mld euro.

"Z zadowoleniem przyjmuję długo oczekiwane zatwierdzenie przez Radę UE drugiej transzy w wysokości 1 mld euro na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Ten krok wzmacnia długoterminowe zdolności obronne Ukrainy i jej odporność do pokonania rosyjskiej agresji" – stwierdził ukraiński polityk.

Pomoc Unii Europejskiej

Wcześniej państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły plan przekazania Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich w ciągu najbliższego roku, sięgając po własne zapasy i łącząc siły, by kupić więcej.

Zatwierdzony przez ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony krajów UE plan opiera się na propozycji szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella, by wydać 1 mld euro na pociski z zapasów i 1 mld euro na wspólne zamówienia amunicji za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony.

