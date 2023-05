Nowe miejsca pracy w Unii Europejskiej. KE podała dane

"W tym celu w ramach polityki spójności uruchomi się w tym okresie inwestycje o łącznej wartości 545 mld euro, z czego 378 mld euro jest finansowane przez UE. Inwestycje te będą promować trwałą konwergencję społeczno-gospodarczą, spójność terytorialną, socjalną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz sprawną i sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową" – ogłosiła KE w nowym komunikacie, udostępnionym w piątek przez PAP MediaRoom.

Najnowsze dane

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira wskazała, że w sprawozdaniu przedstawiono konkretne wyniki i to, czego możemy oczekiwać od inwestycji w obszarze spójności w terenie w nadchodzących latach. – Bardziej konkurencyjna, inteligentniejsza, bardziej ekologiczna, połączona oraz bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu Europa to nasza przyszłość, również dzięki funduszom spójności – powiedziała unijna polityk.

Natomiast komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit zwrócił uwagę, że polityka spójności zbliża wszystkie regiony Unii Europejskiej. – Jej celem jest budowanie bardziej integracyjnej i socjalnej Europy. Inwestuje w ludzi: w sprzęt cyfrowy dla szkół, długoterminową opiekę nad osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji oraz w integrację zmarginalizowanych grup społecznych, pomaga w podejmowaniu pracy. Wszyscy powinniśmy być dumni z tego, co fundusze spójności umożliwiają każdego dnia w całej Europie – mówił.

Polityka spójności

KE podała, że polityka spójności jest głównym długoterminowym instrumentem inwestycyjnym w UE. Jej celem jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej, korygowanie dysproporcji między krajami i regionami oraz realizacja politycznych priorytetów Wspólnoty Europejskiej.

Program realizuje się z kilku funduszy, są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem jest inwestowanie w rozwój społeczny i gospodarczy wszystkich regionów i miast UE; Fundusz Spójności, który inwestuje w środowisko i transport w mniej zamożnych krajach UE; Europejski Fundusz Społeczny Plus, wspierający miejsca pracy oraz tworzenie sprawiedliwego i integracyjnego społeczeństwa w UE; Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wspierający terytoria najbardziej dotknięte transformacją w kierunku neutralności klimatycznej.

