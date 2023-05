Miedziane produkty KGHM mają ślad środowiskowy niższy od średniej globalnej

– W KGHM mamy strategię i polityki dotyczące działań proekologicznych, plany redukcji emisji i bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do tych tematów. Nie jest nam obce hasło konkurencyjności klimatycznej, która staje się kluczowa na globalnym rynku gospodarczym. Ślad środowiskowy produktów KGHM pokazuje jedno – doskonale wiemy co robimy, dbamy o otoczenie zewnętrzne, inwestujemy i osiągamy cele – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zdzikot dodał, że odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe w firmach rozpoczyna się od zmierzenia, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo wpływa na środowisko oraz na klimat. Dlatego podjęta została decyzja o kalkulacji śladu środowiskowego, w tym śladu węglowego dla miedziowych produktów. Analiza obejmuje szereg parametrów w tym emisji gazów cieplarnianych począwszy od wydobycia surowca, poprzez wykorzystanie energii w procesie produkcji i przygotowaniu końcowego produktu.

Ślad środowiskowy produktów KGHM: Zielony KGHM

Przeprowadzone analizy potwierdzają, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami. Huty mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Dodatkowo Oddziały z Legnicy i Głogowa posiadają międzynarodowy certyfikat Copper Mark. KGHM liczy, że do tego grona wkrótce dołączy również Huta Miedzi Cedynia.

Odpowiadając na światowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, KGHM przyjął ambitną politykę klimatyczną, w której zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju.

Produkty na światowym poziomie

Katody miedziane produkowane w Hutach Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica są podstawowym produktem KGHM Polska Miedź S.A. Charakteryzują się bardzo wysoką jakością, potwierdzoną przez certyfikaty wydane przez Londyńską Giełdę Metali, Giełdę Kontraktów Futures w Szanghaju i Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju (INE). Jakość gwarantowana jest przez marki: HML dla Huty „Legnica”, HMG-S dla Huty „Głogów I” oraz HMG-B dla Huty „Głogów”, pod którymi są one zarejestrowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w gatunku „A”.

Walcówka miedziana o średnicy 8 mm powstaje w procesie ciągłego topienia, odlewania i walcowania Contirod® głównie z wykorzystaniem katod własnych, wytwarzanych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Cedynia produkuje walcówkę w pięciu klasach jakościowych, dopasowanych do różnych potrzeb klientów. Produkt znajduje zastosowanie głównie w przemyśle kablowym, elektromaszynowym oraz elektrotechnicznym. Rynek walcówki, ze względu na swoją charakterystykę, jest mocno konkurencyjny i wymagający.

W 2022 r. produkcja walcówki i drutu w KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 284,8 tys. ton, co odpowiadało za blisko 11% produkcji w Europie. Ten wynik plasuje KGHM w czołówce europejskich producentów tych półproduktów z miedzi.

