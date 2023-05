Sprzedaż mieszkań wzrosła o połowę. "Najlepszy miesiąc od stycznia 2022 r."

"Kwiecień okazał się dla deweloperów najlepszym miesiącem od stycznia 2022 r. Odbudowujący się popyt w największych miastach przyczynił się do sprzedaży około 5 tys. lokali. Był to wynik o prawie 10 proc. wyższy niż w marcu i blisko 50 proc. wyższy niż analogicznym okresie ubiegłego roku" – czytamy w komunikacie.

Ożywienie na rynku potwierdza także kolejny miesiąc z wysoką liczbą nowych rezerwacji. Potencjalni kupujący zarezerwowali w kwietniu ponad 2,9 tys. mieszkań, czyli ponad dwa razy więcej niż np. latem ubiegłego roku.

Dane Otodom Analytics wskazują także, że kwiecień był ósmym z ostatnich dziewięciu miesięcy, w którym deweloperzy sprzedali więcej mieszkań, niż wprowadzili na rynek. Na siedmiu największych rynkach w Polsce oferta powiększyła się o 3 tys. nowych lokali. To więcej o 3,5 proc. niż w marcu i najwięcej od listopada ubiegłego roku.

Sprzedaż mieszkań w górę. Jakie są przyczyny?

– Za wiosennym ożywieniem stoi kilka czynników, które przełożyły się na dobre wyniki sprzedażowe. Po pierwsze, już od ponad pół roku mamy do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych. Ponadto, poluzowanie rekomendacji KNF dotyczące zasad badania zdolności kredytowej rozgrzało rynek kredytów hipotecznych, co bezpośrednio wpłynęło na poziom sprzedaży – tłumaczy ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics Marcin Krasoń.

Jego zdaniem nie bez znaczenia jest też nadchodzący program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ma on wprawdzie zacząć działać w wakacje, ale część potencjalnych kredytobiorców już dziś rezerwuje mieszkania. – Co więcej, osoby nieuprawnione do skorzystania z programu też ruszyły na zakupy, w obawie o coraz mniejszy wybór – podkreśla Krasoń.

Poszukujący mieszkania w kwietniu mogli wybierać spośród 43,7 tys. ofert dostępnych na siedmiu głównych rynkach. To więcej o 1,3 proc. r/r. Kwiecień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spadek ofert o 3-4 proc. Dane uwzględniają rynki w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Katowicach.

