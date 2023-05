Pensje Polaków rosną. GUS podał dane

Wzrost o 14,3 proc. oznacza, że w kwota przeciętnego wynagrodzenie brutto w Polsce w I kwartale wyniosła 7124,26 zł. Jednocześnie licząc wysokość pensji Polaków kwartał do kwartału wzrost wyniósł 5,8 proc.

Warto przypomnieć, że podawane przez GUS dane dotyczące średniego wynagrodzenia dotyczą w rzeczywistości przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób. Realne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, po uwzględnieniu mniejszych firm oraz sfery budżetowej, jest niższe.

Rosnące pensje

Jak informował niedawno GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wzrosło o 12,6 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,5 proc. rok do roku.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,3 proc. i wyniosło 7 508,34 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 516,8 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 12,5 proc. wzrostu rok do roku w przypadku płac i 0,6 proc. wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.

Warto jednocześnie przypomnieć, że ostatnio Główny Urząd Statystyczny zrewidował szacunek wzrostu Produktu Krajowego Brutto w 2022 r. o 0,2 pkt. proc., do 5,1 proc. rok do roku.

Inflacja wciąż wysoka

Mimo rosnących wynagrodzeń, realna wartość pensji Polaków wciąż spada, a to za sprawą wciąż wysokiej inflacji.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek 28 kwietnia, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc. w kwietniu. Konsensus rynkowy oczekiwał CPI na poziomie 15 proc. r/r w kwietniu br. i 0,9 proc. m/m.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 11,9 proc. w 2023 r., 5,7 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1 proc., 5,9 proc. i 3,5 proc. dla tych lat w projekcji listopadowej). Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

