Jakubiak na konwencji PiS. "Dziękuje" Ewie Kopacz i składa propozycję

Trwa konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu udział biorą prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii, w tym premier Mateusz Morawiecki. Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych.

Do panelu gospodarczego z udziałem szefa rządu organizatorzy zaprosili prezes ZUS prof. Gertrudę Uścińską, dra Jakuba Rybackiego, Konrada Baneckiego, przedsiębiorcę i byłego posła Marka Jakubiaka.

Jakubiak na konwencji PiS: Trzeba powalczyć o nieskomplikowane państwo

Jednym z tematów panelu były perspektywy gospodarcze Polski. Jakubiak został zapytany, czy widzi możliwość skoku technologicznego i rozwojowego Polski.

– Teraz o latach wojny o Polskę w Europie trzeba zawalczyć o własną przedsiębiorczość, o wolny rynek, o proste podatki i nieskomplikowane republikańskie państwo. Przedsiębiorcy nie są z natury kombinatorami – chcą pracować i płacić podatki. Chcą wiedzieć ile, kiedy i gdzie – powiedział Jakubiak, wskazując, że obecnie mają do czynienia z setkami odmiennych interpretacji podatkowych w zakresie podatku CIT. – Do kitu takie prawo, to trzeba naprawić – podkreślił.

Odnosząc się do kwestii produktywności, Jakubiak zwrócił uwagę, że jest to wyzwanie, które dotyczy całej Europy, ale Europa wyprzedza Polskę. – Wysokie pensje w Europie to efekt produktywności, której nie należy mylić z częstotliwością machania łopatą, tylko łączyć z automatyzacją procesów produkcyjnych, a tutaj mamy trochę problemów – powiedział były poseł Kukiz’15.

Technologie w polskiej gospodarce

Jakubiak ironicznie podziękował byłej premier Ewie Kopacz "za zlikwidowanie szkolnictwa zawodowego". – Dziś nie mamy mechaników, techników, inżynierów – brawo. Dziękujemy bardzo, bo dzisiaj wszyscy to odczuwają – mówił Jakubiak, dodając, że w efekcie pracownicy nie są przygotowani do obsługi nowoczesnych maszyn.

– Stąd taka propozycja, że państwo polskie powinno zauważyć ten problem i w sytuacji, kiedy będziemy musieli przezbrajać naszą gospodarkę – w części niestety jeszcze dość prymitywną – to potrzebne są środki finansowe. Ale trzeba być bardzo czujnym, dlatego, że gospodarki niemieckie, holenderskie czy francuskie tylko czyhają. Oni mają technologię produkcji takich maszyn, ale dziś w Polsce takie firmy też już są. Te firmy powinny mieć możliwość finansowania swojej działalności do polskich przedsiębiorców, to znaczy, trzeba skrócić ścieżkę dostępu do technologii od polskiej firmy do polskiej firmy – finansowanej przez polskie pieniądze. To nie jest zbyt odkrywcze, ale bardzo bym chciał, żeby pomiędzy nas nie wchodziły zachodnie koncerny, wykorzystujące protekcyjne podejście danych rządów do działalności takich firm – powiedział przedsiębiorca.

– Przypominam sobie Angelę Merkel, która powiedziała kiedyś, że dość protekcjonizmu w Unii Europejskiej, po czym w ciągu jednego miesiąca dała 200 milionów bezzwrotnej pożyczki sieci niemieckiej, która zaczęła właśnie wtedy funkcjonować na terenie Polski – powiedział Marek Jakubiak.

