Darmowe autostrady. Kolejna obietnica PiS

"Nowe Konkrety PiS" – za tym hasłem kryją się trzy obietnice, jakie złożono podczas konwencji. Jedna z nich dot. autostrad.

– Jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także tych prywatnych – to postulat przedstawiony przez szefa partii rządzącej. – Otóż w najkrótszym możliwym terminie zniesiemy opłaty państwowe za autostrady, jeżeli uda się uchwalić odpowiednie ustawy. A tam, gdzie drogi są prywatne, to obiecujemy, że w ciągu następnego roku to załatwimy — mówił Kaczyński.

W Polsce płatne odcinki obowiązują na wszystkich trzech autostradach: A1, A2 oraz A4. Zarządzaniem płatnymi odcinkami autostrad w Polsce zajmuje się m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – na odcinkach: A2 Konin–Stryków i A4 Wrocław–Gliwice (Bielany Wrocławskie–Sośnica).

Prywatni koncesjonariusze pobierają opłaty na odcinkach: A1 Gdańsk–Toruń (Rusocin–Nowa Wieś), A2 Świecko–Konin i A4 Katowice–Kraków.

Prezes PiS: Od nowego roku 500+ to będzie 800+

Pozostałe obietnice przedstawione podczas konwencji dot. polityki społecznej i zdrowotnej.

– Od nowego roku 500 plus to będzie 800 plus — zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kaczyński wskazał, że najprawdopodobniej nazwa świadczenia się nie zmieni. Od wielu miesięcy pojawiały się pytania, czy w obliczu inflacji, rządzący zdecydują się podwyższyć wartość świadczenia.

– Druga sprawa: bezpłatne leki od 65. roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych. Można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji — zapowiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński obiecał też, że jego partia wprowadzi "bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia".

– Nasze rządy są dowodem na to, że można dobrze rządzić Polską. Ale spotkaliśmy się po to, by mówić o przyszłości. Wniosek jest jeden: chcemy nadal iść drogą, którą obraliśmy. Idziemy drogą ku zwiększeniu bezpieczeństwa, statusu i bogactwa Polski – podsumował polityk.

