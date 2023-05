Niepokojące sygnały ws. umowy zbożowej

– Ukraina nie może wykluczyć, że umowa zezwalająca na bezpieczny eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne wygaśnie 18 maja. W tym tygodniu nie są planowane żadne dodatkowe rozmowy – powiedziała w poniedziałek Olga Trofimcewa z MSZ Ukrainy, cytowana przez Reutersa.

Urzędniczka wskazała, że Kijów otrzymuje sprzeczne sygnały na temat przyszłości umowy, której przedłużenie było omawiane podczas rozmów w Turcji w zeszłym tygodniu. – Ogólnie sytuacja po rozmowach w Ankarze niewiele się zmieniła, a dochodzą do nas dość sprzeczne informacje o umowie zbożowej i możliwości jej kontynuacji – zaznaczyła Trofimcewa.

Ukraińskie porty Morza Czarnego zostały zablokowane po inwazji Rosji w zeszłym roku, ale dostęp do trzech z nich został odblokowany w lipcu ubiegłego roku, na mocy umowy między Moskwą a Kijowem, w której pośredniczyły ONZ i Turcja.

Moskwa zagroziła, że 18 maja zrezygnuje z realizacji porozumienia, jeśli nie zostanie spełniona lista żądań związanych z usunięciem przeszkód w rosyjskim eksporcie zboża i nawozów. – Takie wyjście Rosji z inicjatywy zbożowej jest możliwe, ale dla wszystkich, a przede wszystkim dla strony rosyjskiej, będzie to oznaczało eskalację sytuacji. Moskwa skomplikuje sobie swoją przyszłą pozycję negocjacyjną – powiedziała przedstawicielka ukraińskiego MSZ.

Dodała, że Ukraina wyeksportowała w kwietniu 2,5 miliona ton towarów rolnych, pomimo spowolnienia w wykorzystaniu korytarza zbożowego.

Sekretarz generalny ONZ przekazał Ławrowowi list do Putina

W kwietniu szef ONZ Antonio Guterres przekazał ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi list do Władimira Putina w sprawie porozumienia zbożowego. Według agencji Interfax-Ukraina w liście do prezydenta Rosji szef ONZ przedstawił propozycje dalszych działań zmierzających do poprawy i rozszerzenia tzw. umowy zbożowej, zgodnie z "wyrażonymi ostatnio przez strony stanowiskami i zagrożeniami związanymi z brakiem światowego bezpieczeństwa żywnościowego".

Podobny list wysłano także na Ukrainę i Turcję, które są stronami porozumienia zbożowego, na mocy którego Kijów może eksportować ziarno z czarnomorskich portów. Od tego czasu umowa była dwukrotnia przedłużana: w listopadzie na 120 dni i w marcu na 60 dni.

Według ONZ w związku z inicjatywą zbożową tylko w marcu z Ukrainy wyeksportowano do 45 krajów około 25 mln ton zboża. Pomogło to obniżyć światowe ceny żywności.

