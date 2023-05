Media: Koniec pomocy USA dla Ukrainy zbliża się wielkimi krokami

Stanom Zjednoczonym pozostało około 6 mld z 48 mld dolarów, które Kongres USA zatwierdził jako pakiet pomocy dla Ukrainy w grudniu 2022 r. Jeśli nic się nie zmieni, środki skończą się za dwa miesiące.

Według ustaleń Politico, które powołuje się na rozmowy z kongresmenami oraz źródła w Białym Domu, administracja prezydenta Joe Bidena jest "w pełni zaangażowana" we wspieranie Kijowa "w dłuższej perspektywie" i dyskutuje o przeznaczeniu nowej transzy pomocy wojskowej. Jednak nie jest jeszcze jasne, jak mogą się zmienić potrzeby Ukrainy w trakcie i po nadchodzącej kontrofensywie.

Kwestia pomocy dla Ukrainy będzie omawiana w kontekście debaty nad pułapem długu publicznego USA i może spotkać się z oporem grupy republikanów, którzy chcą ciąć wydatki dla Kijowa – zwraca uwagę Politico.

Obecny pakiet pomocy w wysokości 48 mld dolarów obejmuje około 36 mld dolarów dla Pentagonu, który wykorzystał te pieniądze na dostarczenie Siłom Zbrojnym Ukrainy milionów pocisków artyleryjskich, sfinansował dostawę czołgów, pojazdów opancerzonych i zaawansowanych systemów obrony powietrznej. Pozwoliło to stronie ukraińskiej przygotować się do kontrofensywy, która powinna wyprowadzić konflikt z impasu wojny pozycyjnej.

Ukraina uważa, że USA pomagają jej za wolno

Mimo to władze w Kijowie są rozczarowane tempem pomocy i dostaw sprzętu wojskowego. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nowe pojazdy opancerzone obiecane przez USA "nadchodzą tylko partiami". Z kolei dowódca sił NATO w Europie gen. Christopher Cavoli powiedział pod koniec kwietnia, że Ukraina otrzymała ponad 98 proc. obiecanych jej wozów bojowych.

9 maja Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa o wartości 1,2 mld dolarów, który obejmuje obronę przeciwlotniczą i amunicję do niej, sprzęt do integracji zachodnich systemów obrony powietrznej z ukraińskim, amunicję do systemów przeciwdronowych, pociski artyleryjskie kaliber 155 mm i wiele więcej.

Łącznie od początku rosyjskiej inwazji Waszyngton przekazał Kijowowi pomoc wojskową w wysokości ponad 36 mld dolarów. Jednocześnie władze USA wielokrotnie podkreślały, że udzielą Ukrainie tyle pomocy, ile będzie to konieczne.

Czytaj też:

Węgry blokują 500 mln euro z funduszu finansującego broń dla Ukrainy