Borrell stwierdził, że indyjski rząd pomaga Rosji w obejściu sankcji nałożonych na jej sektor naftowy. Przedstawiciel indyjskiego rządu stanowczo zareagował na słowa unijnego komisarza.

– Indie nie łamią antyrosyjskich sankcji sprzedając rafinowaną rosyjską ropę, a UE powinna zapoznać się rezolucją Rady UE – stwierdził minister spraw zagranicznych Indii Subramanyam Jaishankar w odpowiedzi na oświadczenie unijnego komisarza ds. polityki zagranicznej Josepa Borrella, który powiedział, że UE powinna podjąć surowe działania przeciwko odsprzedaży przez Indie rosyjskiej ropy naftowej do Europy jako rafinowanego paliwa.

– Proszę spojrzeć na przepisy Rady UE: rosyjska ropa jest w znacznym stopniu przetwarzana w krajach trzecich i nie jest już uważana za rosyjską. Zachęcam do zapoznania się z rezolucją Rady UE 833/2014 – powiedział Jaishankar.

Indie i rosyjska ropa

Po wprowadzeniu przez Unię Europejską zakazu importu rosyjskiej ropy w grudniu 2022 r. głównymi odbiorcami rosyjskich produktów naftowych pozostały Turcja, Indie i Chiny. W miarę upływu miesięcy współpraca na linii Moskwa - New Delhi w zakresie importu ropy rosła. Koncern Rosnieft zawarł porozumienie z Indian Oil Company o "znaczącym zwiększeniu dostaw ropy do Indii".

11 maja 2023 roku poinformowano, że w ciągu roku od rozpoczęcia wojny na Ukrainie Indie dziesięciokrotnie zwiększyły import rosyjskiej ropy.

16 maja 2023 r. wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell stwierdził, że UE powinna podjąć zdecydowane kroki przeciwko odsprzedaży rosyjskiej ropy do Europy przez Indie jako paliwa rafinowanego. Borrell powiedział, że jeśli olej napędowy lub benzyna przybywają do Europy z Indii i są produkowane przy użyciu rosyjskiej ropy, to z pewnością jest to sposób na obejście sankcji.

