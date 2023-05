Oszustwa VAT na okupowanej Ukrainie. "Schemat Mariupola"

Dziesiątki firm w Mariupolu, który pod koniec maja ub.r. został zajęty przez wojska Putina, a następnie włączony w skład Federacji Rosyjskiej, brało udział w oszustwach związanych z uchylaniem się od płacenia podatku VAT – poinformowało "The Moscow Times" źródło zbliżone do urzędu skarbowego.

W tej chwili Federalna Służba Podatkowa wraz ze śledczymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wszczęła dochodzenie w sprawie "schematu Mariupola". Według rozmówców publikacji toczy się kilka spraw karnych o oszustwo, a osoby zaangażowane w ten proceder są przesłuchiwane w Moskwie w charakterze świadków.

Mariupol przed i po aneksji

30 września 2022 r. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o aneksji okupowanych regionów Ukrainy. Do tego czasu Ministerstwo Finansów uważało Mariupol za obce terytorium i zezwalało na niepłacenie podatku VAT – np. usługi transportowe i budowlane z Rosji do Mariupola były uznawane za "międzynarodowy transport towarów". Taki sam status miały prace budowlane w mieście.

Po tym jak ukraińskie obwody (zaporoski i chersoński) oraz republiki ludowe (Ługańska i Doniecka) zostały włączone w skład Federacji Rosyjskiej, dostawy towarów do tych regionów przestały być eksportem dla rosyjskich służb podatkowych. Firmy, które zajmowały się pracami budowlanymi w Mariupolu i zakupem materiałów, są podejrzane o niepłacenie podatku VAT.

Luka VAT w Rosji wzrosła do ponad biliona rubli

Pod koniec ubiegłego roku rosyjski budżet stanął w obliczu gwałtownego wzrostu luki w podatku VAT, kluczowej daniny, z której co piąty rubel trafia do skarbu federalnego – podkreśla "The Moscow Times".

Z państwowych danych wynika, że dług VAT za poprzedni rok wzrósł o 40 proc., do 286 mld rubli, osiągając 1,019 bln rubli na dzień 1 stycznia 2023 r. Całkowite zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu podatków i opłat wobec budżetów wszystkich szczebli w 2022 r. skoczyło o 27 proc., z 541 mld do 2,53 bln rubli.

