O ile 800 plus zwiększy inflację? Padła konkretna liczba

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych.

– Nie słyszałem od rządzących żadnego uzasadnienia, dlaczego podwyżka 500 plus nie miałaby dać efektu proinflacyjnego. To będzie dodatkowy impuls popytowy. Efekt wpływy na inflację zobaczymy, gdy ludzie zaczną wydawać te dodatkowe 300 zł. Z prognoz KE wynika, że w przyszłym roku inflacja w Polsce będzie najwyższa w Europie. W programie konwergencji Ministerstwo Finansów prognozuje, że w przyszłym roku inflacja wyniesie 6,5 proc. Przewiduję, że plany rządu dotyczące waloryzacji 500+ podniosą inflację do ok. 8,5 proc." - powiedział Kotecki w programie money.pl

W Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) zapisano, że średnioroczna inflacja wyniesie 12 proc. w 2023 r., w 2024 r. - 6,5,proc. 2025 r. - 3,9 proc.oraz 3,1 proc. w 2026 r.

Co ze stopami procentowymi?

Członek RPP stwierdził, że nie ma przestrzeni na obniżek stóp procentowych "co najmniej do końca 2025".

- Jeżeli dzisiejsza projekcja bez dodatkowych wydatków wskazuje, że nie dochodzimy do celu w 2025 r., to nie powinniśmy liczyć na obniżki co najmniej do końca 2025 - podsumował Kotecki.

W tym tygodniu członek RPP Henryk Wnorowski ocenił, że świadczenia socjalne zapowiedziane podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) będą działały stymulująco na inflację w 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. r/r w kwietniu br. (wobec 16,1 proc. r/r w marcu).

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja CPI wyniesie 7,6 proc. w IV kw. 2023 r., 4,8 proc. w IV kw. 2024 r. i 3,1 proc. w IV kw. 2025 r.

