Zmiany w przepisach od 18 maja. Kto nie będzie mógł wziąć "chwilówki"?

Jak informuje portal Prawo.pl, kolejne zapisy ustawy antylichwiarskiej wchodzą w życie od czwartku. Zgodnie z nimi firmy pożyczkowe są zobowiązane dokonać dokładnej weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. W przeciwnym razie poniosą konsekwencje prawne.

Ocena zdolności kredytowej

Celem ustawy antylichwiarskiej jest ochrona interesów pożyczkobiorców i kredytobiorców. Ma ona zapobiec popadaniu w spiralę długów i ustrzec ludzi przed spłacaniem kwoty kilkakrotnie większej niż ta, którą pożyczyli. Od teraz, by dostać pożyczkę, trzeba będzie uzyskać pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Zdaniem eksperta, taka ocena jest obecnie kluczem do zewnętrznego finansowania. – Ustawodawca nie określił, czym tak właściwie jest ta pozytywna ocena, jednak wskazał poszczególne elementy, które są podstawą do jej wystawienia. Co ważne, tę ocenę samodzielnie wystawia instytucja pożyczkowa wobec klientów ubiegających się o finansowanie. Jej celem jest weryfikacja, na ile konsument jest zdolny do spłaty potencjalnego zobowiązania – powiedział Paweł Kunat, dyrektor sprzedaży w obszarze klienta strategicznego w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej.

Jednym z kryteriów takiej oceny może być na przykład oświadczenie o dochodach ubiegającego się o pożyczkę, uzupełnione o informację o stałych wydatkach gospodarstwa domowego danej osoby. Firmy pożyczkowe muszą dokonać weryfikacji w oparciu o dane Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej.

Szybkie działanie

– To, co również istotne, to timing. Warto wysyłać zapytanie do dostawcy informacji w dniu składania przez klienta wniosku o pożyczkę. Niemniej trzeba mieć na uwadze też fakt, że sytuacja finansowa Polaków jest dość dynamiczna, a pełna odpowiedzialność za weryfikację pożyczkobiorcy spoczywa na instytucji udzielającej pożyczki – stwierdził ekspert.

Te firmy, które naruszą przepisy ustawy antylichwiarskiej lub nieumiejętnie dokonają oceny zdolności kredytowej klienta, zostaną obłożone sankcjami. Nie będą mogły na przykład zbyć wierzytelności wynikającej ze źle zawartej umowy ani dochodzić zwrotu pieniędzy od pożyczkobiorcy aż ten nie spłaci wcześniejszego zobowiązania lub po jego wygaśnięciu.

