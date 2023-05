Premier: Rządy PiS opłacają się Polakom

"Rządy PiS opłacają się Polakom" – zaznacza premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował dane za rok 2022, które jak zaznacza "wskazują na brak większych nierównowag makroekonomicznych w Polsce".

Z tabeli wynika, że bilans obrotów bieżących wynosi -3,5 proc. PKB, pozycja inwestycyjna netto to -33,4 proc. PKB, dług publiczny wynosi 50,3 proc. PKB, a dług gospodarstw domowych to 32,3 proc. PKB. Stopa bezrobocia w roku 2022 to 2,9 proc. Stopa bezrobocia młodych przez trzy lata wyniosła 0,9 pkt proc. Zmiana realnego efektywnego kursu walutowego to 1,1 proc. r/r, a różnica między wzrostem cen nieruchomości i inflacją to -3,5 pkt proc.

Morawiecki: Budżet jest dwa razy większy niż w czasach PO

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych. Do tej propozycji odniósł się premier Morawiecki w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Premier przekonuje, że rządy PiS opłacają się Polakom. "Obniżamy podatki, wprowadzamy nowe programy społeczne i ulepszamy dotychczasowe. A według ekonomistów gospodarka Polski to petarda, która wciąż zaskakuje pozytywnymi wynikami" – napisał na Twitterze.

Polityk stwierdził, że jego rząd zbudował swoją politykę na wiarygodności i wrażliwości społecznej. "Polskę stać na 800 plus tylko dlatego, że ma rząd, który potrafi zarządzać finansami publicznymi" – napisał.

