"Wygłupy brukselskiego emeryta". Morawiecki ostro o Tusku

"Na Polskę można patrzeć albo przez pryzmat wygłupów brukselskiego emeryta albo poważnych danych – napisał na Facebooku szef rządu Mateusz Morawiecki, publikując wykres pokazujący wzrost PKB w Europie.

Wykres pokazuje zestawienie danych z czwartego kwartału 2019 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku.

Tusk i Morawiecki o 800 Plus

W ostatnich miesiącach trwa wymiana "uprzejmości" pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a byłym premierem Donaldem Tuskiem. W ostatnich dniach osią sporu była dyskusja o 800 plus.

Punktem wyjścia stało się oficjalne ogłoszenie przez Prawo i Sprawiedliwość waloryzacji socjalnego programu 500 plus. Od przyszłego roku podatnicy będą finansować świadczenie nie w wysokości 500, tylko 800 złotych miesięcznie na każde dziecko. Jednocześnie lider PO Donald Tusk zaliczył waloryzację programu do "praw człowieka" i wezwał rząd do rozszerzenia świadczenia już od 1 czerwca tego roku.

Politycy PiS, w tym premier, wskazują, że jest to niemożliwe a Donald Tusk dobrze o tym wie. – Hołownia ma poważne zastrzeżenia, Władysław Kosiniak-Kamysz chce, aby to było dla osób pracujących, Lewica ma jeszcze inne pomysły, a Tusk, którego cała partia kiedyś nie popierała 500 plus, dzisiaj nagle mówi, że trzeba to wszystko jeszcze szybciej wdrożyć, wiarygodność takich zapewnień jest naprawdę mniejsza niż zero, mniej niż zero, kiedyś taka fajna piosenka była – powiedział Morawiecki na antenie TVP Info.

Morawiecki: Moja odpowiedź na to, co zaproponował oszust z PO jest krótka

– Te propozycje oszusta z Platformy są zupełnie nietrafione, ponieważ on proponuje tak jak gdyby teraz nagle z budżetu znaleźć 40 dodatkowych miliardów, jeszcze w tym roku, z zamkniętego budżetu, to pokazuje tę całą hipokryzję i szalbierstwo, które się za tym kryje – kontynuował szef rządu.

Następnie Morawiecki skrytykował słowa byłego premiera, który stwierdził, że "królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat".

– Ja chciałem za te słowa pana Donalda Tuska przeprosić wszystkich Polaków, bo tak na dobrą sprawę te słowa pełne pogardy, braku szacunku do ogromnych rzesz pracujących Polaków są słowami, które nigdy nie powinny paść z ust żadnego polskiego polityka – mówił szef rządu.

