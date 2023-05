Kolejna grupa rolników może wnioskować o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zwrocie paliwa dla rolników. Osoby, które będą o nią wnioskować, muszą przedstawić faktury VAT jako dowód zakupu oleju napędowego między 1 lutego a 31 lipca 2023 r.

Zmniejszanie kosztów produkcji

W uzasadnieniu nowelizacji czytamy, że potrzeba wprowadzenia dodatkowego limitu zużywanego oleju napędowego została zakomunikowana ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi w trakcie konsultacji społecznych. Przeprowadzone zostały także dodatkowe analizy.

"Wprowadzenie pomocy finansowej dla producentów świń, owiec, kóz i koni w formie zwrotu podatku akcyzowego jest uzasadnione potrzebą zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych. W ostatnim okresie odnotowany został wzrost kosztów produkcji rolnej, w tym tych związanych z wysokimi cenami paliwa rolniczego" – głosi nowelizacja.

Ile wyniesie zwrot?

W myśl nowych przepisów hodowcy świń mogą liczyć na zwrot akcyzy w kwocie, która stanowi "iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego (w 2023 r. 1,20 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku".

Dla hodowców owiec, kóz i koni kwota zwrotu będzie stanowiła "iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego (w 2023 r. 1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku".

W tym roku w drugim naborze (od 1 do 31 sierpnia 2023) zwrot wyjątkowo wyniesie 2 zł za litr paliwa. Ta decyzja będzie kosztowała państwo dodatkowe 561, 6 mln zł. W rządowym komunikacie czytamy, że "stanowi to wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł".

