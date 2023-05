Maliszewski: 800 plus będzie na pewno, ale nie w tym roku

Na antenie radia RMF FM szef Rządowego Centrum Analiz profesor Norbert Maliszewski powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość z pewnością wprowadzi waloryzację świadczenia na dzieci 500 plus. Jako dowód na wiarygodność partii przytoczył spełnione obietnice, które PiS złożyło podczas poprzedniej kampanii.

"Słowa wyryte w kamieniu"

– Te słowa są wyryte w kamieniu, bo my jesteśmy partią, która jest wiarygodna. Jeżeli powiedzieliśmy, że będzie 500 plus, to było 500 plus. Jeżeli powiedzieliśmy, że będzie 800 plus, to będzie – przekonywał gość radia.

Na pytanie, dlaczego rząd nie wprowadzi waloryzacji jeszcze w tym roku, na przykład 1 czerwca, jak sugerował lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, szef Rządowego Centrum analiz odpowiedział, że powodem jest inflacja. – Wszystko musi mieć odpowiedni czas. Tym odpowiednim czasem wprowadzenia 800 plus jest taka sytuacja, kiedy inflacja będzie spadać, kiedy ta sytuacja, jeżeli chodzi o rynki i inflację, będzie się stabilizować. Wówczas możemy dać te dodatkowe ok. 2 mld złotych miesięcznie do kieszeni Polaków – mówił polityk. Dodał, że wówczas podwyższone świadczenie "nie będzie stanowić istotnego impulsu inflacyjnego".

Dziennikarz zauważył, że nie ma pewności, czy od przyszłego roku inflacja znacząco spadnie. – Dobrze widać, jakie są powody tej inflacji. Ona w dużej mierze jest importowana. O inflacji stanowiły wysokie ceny nośników energii, paliw, ale też żywności. Widzimy, że jeżeli te ceny spadają, to także inflacja w Polsce spada, aż w końcu będzie miała charakter jednocyfrowy – odpowiedział Maliszewski.

Polityk ocenił, że 800 plus, podobnie jak 500 plus, krótko po wprowadzeniu może istotnie przyczynić się do podniesienia wskaźnika dzietności w Polsce. – 500 plus zmieniło prognozy dotyczące dzietności, wpłynęło na ten wskaźnik. Co więcej, nie tylko na dzietność, ale i na decyzje dotyczące trzeciego i czwartego dziecka. Tego też możemy się spodziewać w przypadku 800 plus – ocenił gość radia.

