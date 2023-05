Bezpłatne leki. Wiadomo kiedy będzie projekt ustawy

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku zapowiedział w połowie maja podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński.

– Mamy w tej chwili program lekowy, czyli zwiększenie dostępności listy bezpłatnych leków dla większej grupy osób – tłumaczył rzecznik rządu Piotr Muller w Polskim Radiu.

– To też będzie projekt ustawy, który chcemy procedować w najbliższych tygodniach podczas [posiedzenia] rządu, czyli zwiększenie dostępności listy bezpłatnych leków dla większej grupy osób. I to jest teraz ważny projekt, który chcemy też w tej kadencji jeszcze przyjąć na rządzie – informował polityk.

Obecnie obowiązuje program 75+, obejmujący możliwość darmowego zakupu niektórych leków dla osób powyżej 75. roku życia.

Ile podatnicy zapłacą za "bezpłatne" leki?

Ile wyniesie koszt kolejnego programu socjalnego postanowiło sprawdzić RMF 24. Rozgłośnia informuje, że dodatkowe wydatki, które zostaną przeznaczone na finansowanie programu bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci, będą ponad dwukrotnie wyższe niż do tej pory.

"Wiceminister Maciej Miłkowski, który w polskim rządzie odpowiada za politykę lekową, wylicza, że do 830 milionów planowanych na ten rok trzeba doliczyć jeszcze miliard trzydzieści milionów złotych" – informuje RMF24. – To już wiemy na pewno, a jeśli będzie poszerzenie listy, to odpowiednio trzeba będzie dopłacić więcej – mówi wiceminister.

RMF24 zwraca jednocześnie uwagę, że populacja 65+ jest we współczesnej Polsce wyższa niż populacja dzieci i młodzieży. "Ta pierwsza ma 7,6 miliona osób, a populacja najmłodszych 6,7 miliona" – podaje.

Jak podaje RMF24 "lista darmowych leków dla dzieci ma wyglądać jak lista preparatów, które teraz są dostępne dla osób w wieku 75+, dopasowanych oczywiście do dzieci. Mają być na niej tylko medykamenty, które mogą przyjmować osoby, które nie mają jeszcze osiemnastu lat. Listy bezpłatnych leków dla dzieci i dla osób w wieku 65+ mają być aktualizowane co dwa miesiące, wraz z nowymi wykazami refundacyjnymi".

