Prezes PGE: Mamy najtańszy prąd w Europie dla odbiorców indywidualnych

Na antenie radiowej Jedynki prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski powiedział, że ceny energii w Polsce są najniższe w Europie. Dodał, że nasz kraj jest bezpieczny pod tym względem – mamy zróżnicowane źródła dostaw prądu.

Najtańszy prąd w Europie?

– Jesteśmy bezpieczni energetycznie, nie ma zagrożenia blackoutem, Polska jest bezpieczna i ma najniższe ceny energii dla klientów indywidualnych w Europie – stwierdził Dąbrowski.

Prezes PGE mówił również o tym, że polska firma jest obecnie największym inwestorem na Bałtyku.

– Inwestujemy w offshore (prace na morzu). Realizujemy projekt na 3,7 GW, to 3/4 mocy zainstalowanej w elektrowni w Bełchatowie, która z kolei dostarcza prawie 20 proc. energii dla całej Polski. To świadczy o wielkiej skali inwestycji, jakie ponoszą spółki Skarbu Państwa, by w przyszłości Polska była bezpieczna – powiedział Dąbrowski.

Duży przyrost OZE

Gość radia przypomniał, że teraz około 70 proc. energii elektrycznej w Polsce pozyskuje się z elektrowni węglowych, ale ten odsetek zimniejsza się z roku na rok. – W ostatnich kilku latach o 6 proc. wzrosła produkcja z OZE. To zasługa spółek energetycznych oraz klientów indywidualnych i rozwoju fotowoltaiki – dzisiaj mamy 5 GW zainstalowanej mocy, to ogromny postęp w rozwoju OZE. Jesteśmy liderem w Europie, jeśli chodzi o przyrost OZE – oświadczył prezes PGE.

Dziennikarz zapytał rozmówcę o elektrownie atomowe, które powstają w Polsce. Dąbrowski stwierdził, że atom powinien stać się podstawą polskiego miksu energetycznego, gdyż bezpieczeństwo energetyczne mogą zapewnić tylko stabilne źródła prądu. Dodał, że obecnie w Polsce stabilnym źródłem energii jest węgiel.

Atom w Polsce

W naszym kraju mają powstać trzy elektrownie atomowe – w Koninie, w nadmorskiej gminie Choczewo i prawdopodobnie w Bełchatowie.

Przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zakłada, że budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program atomowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GW w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III.

