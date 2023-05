Rząd wraca do Polskiego Ładu. Jednoznaczna zapowiedź Morawieckiego

Szef rządu uczestniczy w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Podczas swego wystąpienia premier nie wykluczył, że kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych zostanie zorganizowana jeszcze w tym roku.

– Jeżeli stan budżetu pozwoli to jeszcze w tym roku chcemy zrealizować kolejna edycję Programu Inwestycji Strategicznych, a jeżeli wyborcy tak zadecydują, to w kolejnych latach będziemy na pewno w cyklicznym układzie realizować wielkie programy infrastrukturalne, oby coraz bardziej wysublimowane, oby coraz bardziej zaawansowane – powiedział Morawiecki.

Powraca sprawa Polskiego Ładu

Doprecyzował, że planowane są także kolejne edycje Polskiego Ładu. O tym, że rząd planuje powrócić do kontrowersyjnego programu media informowały nieoficjalnie w ostatnich tygodniach.

– Chcę tutaj z tego miejsca bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli wyborcy tak zadecydują i będziemy mogli kontynuować nasze rządzenie, to chcę też kontynuować Program Inwestycji Strategicznych. Chcę doprowadzić do tego, żeby te programy były cykliczne. Zarówno te wielkie programy, przekrojowe jak Polski Ład edycja 1, Polski Ład edycja 2, jak również te, które wiązały się z podniesieniem szans rozwojowych poszczególnych obszarów wcześnie w szczególności zaniedbanych, tak jak program dla obszarów popegeerowskich czy chociażby ostatnia jesienna edycja programu, który zwiększa szanse poprzez inwestycje w specjalne strefy ekonomiczne, uzbrojenie, infrastrukturę dojazdową do stref inwestycyjnych – mówił premier Morawiecki.

Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostają do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Dotychczas zorganizowano kilka edycji tego programu.

