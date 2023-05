Media: Rosja szantażuje Indie. To próba uniknięcia potężnego ciosu

Rosja potajemnie szantażuje kraje, które z nią handlują, żądając od nich pomocy w uniknięciu finansowej izolacji spowodowanej wojną na Ukrainie. O sprawie donosi Bloomberg, powołując się na dokumenty NATO, z którymi zapoznali się jego dziennikarze.

Rosyjski szantaż

Po rozpoczęciu przez Moskwę wojny z Ukrainą międzyrządowa organizacja Financial Action Task Force (FATF), która wyznacza standardy walki z brudnymi pieniędzmi zwiesiła członkostwo Rosji w swoich strukturach. Ukraina upiera się jednak, by organ ten nałożył dodatkowe ograniczenia na Rosję, wpisując ją na na swoją "czarną listę”, co skutkowałoby poważną finansową izolacją kraju od reszty świata.

"Czarna lista FATF postawiłaby rząd Putina w tej samej sytuacji, co Koreę Północną, Iran i Mjanmę, jedyne kraje o takim statusie, i pogrążyłaby rosyjską gospodarkę w jeszcze większej izolacji z powodu wojny” – pisze Bloomberg.

Obawiając się takiego obrotu sprawy, Rosja zaczęła otwarcie szantażować państwa, które nie przystąpiły jeszcze do zachodnich sankcji i nadal aktywnie współpracują z Federacją Rosyjską.

Indie pod ścianą

Już w maju Moskwa ostrzegła Indie przed falą nieprzewidywalnych i negatywnych konsekwencji dla współpracy w sferze obronnej, energetycznej i transportowej, jeśli FATF przyjmie nowe środki sankcyjne przeciwko Rosji. W związku z tym Moskwa domaga się od Indii do otwartego sprzeciwu wobec wszelkich kroków podejmowanych przez Ukrainę w celu włączenia Rosji na "czarną listę” FATF.

W szczególności Moskwa grozi Indiom zerwaniem współpracy w sektorze naftowym, wstrzymaniem dostaw rosyjskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zamrożeniem współpracy technicznej w dziedzinie obronności. Zagrożone są też inne projekty.

W dokumencie, który przeczytali dziennikarze, czytamy, że Rosja wyraziła swoje niezadowolenie wobec postawy Indii, które nie sprzeciwiały się wypowiedzeniu członkostwa Rosji w FATF.

