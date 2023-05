Kolejne opłaty na "walkę o klimat". Konfederacja: Dość tego ekoterroryzmu i absurdu

Sypniewski i Witold Tumanowicz odnieśli się na konferencji prasowej do kolejnych przepisów podwyższających koszty życia w imię "walki o klimat".

Konfederacja: Ochrona klimatu tak, ale dość tego ekoterroryzmu

– Dziś mówimy o kolejnej fanaberii ekoterrorystów. 24 maja zacznie obowiązywać zakaz wprowadzania do obrotu plastikowych jednorazówek – powiedział Tumanowicz, dodając, że to efekt implementacji do polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy, na którą zgodził się rząd.

– To kolejny etap utrudniania życia Polakom. Nie dość, że jest to niepraktyczne, to dodatkowo spowoduje ogromne koszty dla producentów i konsumentów tylko i wyłącznie w imię ideologicznej fanaberii – podkreślił. – Dość tego ekoterroryzmu, dość tego absurdu – powiedział Tumanowicz.

Sypniewski: Konsumenci zapłacą ekofanatykom z Brukseli

Od przyszłego roku zapłacimy Unii Europejskiej także za jednorazowe plastikowe opakowania spożywcze. Sypniewski przypomniał, że polscy podatnicy już obecnie ponoszą ogromne koszty narzucone przez ekofanatyków z Brukseli. – Dziś sam podatek od plastiku pobierany przez UE kosztuje nas około 2 mld zł. Nowa regulacja to kolejny miliard. Koszt poniosą producenci, przy czym oczywiście przerzucą te koszty na konsumentów – powiedział polityk Konfederacji.

– Regulacja wprowadza kary nawet do 100 tys. zł. (…) Do każdego opakowania zostanie dodany dodatkowy koszt – maksymalnie złotówka – powiedział Sypniewski, tłumacząc, że będzie się to wiązało z kolejnymi obowiązkami biurokratycznymi dla przedsiębiorców.

Sypniewski przypomniał, że nikt nie narzuca takich wymogów Chińczykom, czy innym krajom, które mają znacznie większy wpływ na stan środowiska, a Bruksela za wszelką cenę chce do nich zmusić państwa europejskie. – Bohatersko walczymy w obronie klimatu, mimo że od tej naszej walki tak naprawdę nic nie zależy, a ponosimy koszty – zwrócił uwagę.

– Konfederacja konsekwentnie mówi "nie" dla tej szaleńczej polityki klimatycznej Brukseli na koszt polskiego podatnika – podkreślił. – Konfederacja jest za ochroną środowiska, ale bez ponoszenia takich kosztów i bez komplikowania życia obywatelom – dodał.

