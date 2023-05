Unijny instrument wsparcia dla Ukrainy. Rada Ministrów wyraziła zgodę

Umowa wynika z przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski rozporządzenia z 14 grudnia 2022 r., ustanawiającego instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r.

Celem unijnego projektu jest w szczególności zapewnienie wysoce preferencyjnej, krótkoterminowej pomocy finansowej UE dla ukraińskiego budżetu. Rozporządzenie Unii Europejskiej umożliwia wsparcie Ukrainy w formie pożyczek w kwocie nie większej niż 18 mld euro na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z możliwością wypłaty do 31 marca 2024 r. Spłata kapitału ma trwać maksymalnie 35 lat, a jej początek jest odroczony o 10 lat – do 2033 r.

Pomoc dla Ukrainy

W pierwszym kwartale 2023 r. Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie dwie transze pomocy w wysokości 4,5 mld euro. Kolejne transze mają być wypłacane kwartalnie w wysokości 4,5 mld euro. Ostatnia wypłata ma być dokonana pod koniec 2023 r., z ewentualną możliwością przesunięcia na pierwszy kwartał 2024 r.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, Ukraina może wystąpić do UE z wnioskiem o dotację na spłatę odsetek, a wówczas państwa członkowskie mają obowiązek wnieść wkład na pokrycie tych kosztów. Rząd Ukrainy wystąpił do Komisji Europejskiej o finansowanie przez kraje Unii Europejskiej spłaty odsetek w roku 2024.

Państwa członkowskie UE wyraziły gotowość zawarcia z KE umów zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami krajowymi. Wkłady unijnych krajów na spłatę odsetek będą miały charakter unijnych zewnętrznych dochodów, przeznaczonych na określony cel, mają być one wpłacane w przypadku, gdy wymagane kwoty na spłatę odsetek nie będą mogły być w całości lub w części udostępnione w ramach budżetu UE.

Rola Polski

Wkład Polski w okresie 2024-2027 nie może przekroczyć kwoty 115 241 658 euro. Finalna wysokość będzie zależna także od wysokości środków, jakie na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie UE, co będzie wiadome po zakończeniu unijnych rocznych procedur budżetowych dla lat 2024, 2025, 2026 i 2027.

Wpłaty będą przekazywane kwartalnie na wskazany rachunek bankowy, w oparciu o faktury wystawiane przez KE.

Czytaj też:

Miliardy dla rolników. KE zdecydowała ws. polskiego programuCzytaj też:

Dalsza pomoc USA dla Ukrainy stoi pod znakiem zapytania. "Nie da się poważnie rozmawiać"